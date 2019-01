Stiri pe aceeasi tema

- Victor Slav a facut prima sa declarație despre noua iubita, Raluca. Au aparut și primele imagini cu cei doi indragostiți. Dupa o perioada in care a fost singur dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Victor Slav are o noua partenera de viața. Este vorba despre o tanara cunoscuta in lumea showbiz-ului…

- Se pare ca Victor Slav are o noua iubita de cateva luni. Cei doi au petrecut impreuna sarbatorile de iarna. Dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, prezentatorul de televiziune Victor Slav nu s-a afișat cu nicio domnișoara, in timp ce fosta lui partenera de viața a bifat doua relații, una cu Tristan…

- Bianca Dragușanu nu s-a uitat la bani pentru a avea parte de o petrecere in stil mare de Revelion. Vedeta a cheltuit cateva mii de euro. Bianca Dragușanu și-a petrecut Revelionul in compania unor prietene, in Poaiana Brașov. Vedeta a avut parte de o vacanța de cinci stele de Revelion. Bianca Dragușanu…

- Victor Slav si Bianca Dragusanu s-au despartit in urma cu 5 luni. In timp ce Bianca este la a doua relatie de la despartire, Victor nu s-a cuplat cu nimeni. Bianca a fost mai intai cu fostul luptator Tristan Tate, iar acum se iubeste cu un alt milionar, Alex Bodi. Bianca Dragusanu, imagine…

- Nu este nimic ciudat avand in vedere ca este tatal copilului ei, insa ciudat este ca la descrierea filmulețului, vedeta a scris "Te iubesc!". Nu se știe daca dragostea declarata este pentru fiica ei sau... și pentru Victor Slav! Citeste si Bianca Dragusanu va participa la un SUPER SHOW difuzat…