- "Guvernul Grindeanu l-am votat, la Guvernul Tudose nu am mai votat (...), acum voi vota 'impotriva' cu toata convingerea", a declarat Ponta la Antena 3. El a adaugat ca decizia sa de a vota 'impotriva' nu este determinata de calitatile sau defectele Vioricai Dancila, ci de faptul ca, in opinia…

- Fostul premier Victor Ponta a anuntat, duminica, ca va vota in Parlament „impotriva“ investirii noului Guvern, condus de Viorica Dancila, fosta sefa a europarlamentarilor social-democrati.

- Fostul lider al PSD, Victor Ponta, susține ca Viorica Dancila nu va fi premier in adevaratul sens al cuvantului ci un simplu executant al comenzilor lui Liviu Dragnea."Va conduce Guvernul domnul Dragnea și trebuie sa-și asume acest lucru, nu poate mereu prin altcineva. Tocmai pentru ca-i cunosc…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- Internautii nu sunt foarte mari consumatori de produse politice, exista insa o anumita categorie de persoane carora le face placere sa apostrofeze politicienii. Ataca pe ascuns. Vitejia, ca si viclenia, creste in umbra anonimatului. Presedintele Klaus Iohannis, in calitate de campion al facebook-ului,…

- Astfel, potrivit Antena 3, in ședința de Guvern nu sunt Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene. Amintim ca Felix Stroe și-ar fi luat concediu. In ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta a demisionat din funcția de vicepremier.…

- Comitetul Executiv al PSD a votat retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Tudose, premierul Mihai Tudose anunțând în consecința ca își va depune mandatul, au declarat surse politice. UPDATE 21:38 Daea: S-a votat, da. Este hotarârea structurii de partid Ministrul…

- La scurt timp dupa ce secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat despre Victor Ponta ca este „dracul care și-a bagat coada in PSD", fostul premier i-a dat replica lui Ștefanescu. Victor Ponta l-a numit pe Codrin Stefanescu „un bufon" si a adus aminte de vremurile in care…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat duminica la Antena 3 ca a vorbit la telefon cu Sebastian Ghita anul trecut, cu ocazia zilei de nastere a acestuia. Intrebat cand a vorbit ultima data cu Sebastian Ghita - Victor Ponta a raspuns: "Cred ca de ziua lui (10 noiembrie - n.r.), l-am felicitat,…

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența. „S-a razbunat pe mine. S-a razbunat, mințindu-ma. Exista minciuni și minciuni. M-a mințit jignindu-mi bunul simț și inteligența, iar asta nu pot…

- Liberalii au acuzat duminica Guvernul ca a mai introdus o noua obligatie declarativa, „complet inutila", Formularul 600", prin care, potrivit unui comunicat de presa al PNL, „sunt sanctionati cetatenii activi”. Mai mult, PNL evidențiaza „ ipocrizia” si „cinismul” dovedit de Guvernul Tudose prin astfel…

- Victor Ponta a facut declarații cu privire la scandalul din PSD. Fostul premier este convins ca liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea sa conduca tot ce se poate. ”Mi-aș dori ca luni sa existe soluții pentru ca problema dureaza deja de un an de zile. Anul 2017 a fost un an cu scandaluri, cu…

- Fostul premier Victor Ponta iese la rampa cu o zi inainte de CEx. Acesta a spus la Antena 3 ca și-ar dori ca luni „sa avem o soluție”.„Vorbesc cu foștii mei colegi din PSD și mi-aș dori ca luni sa avem o soluție, pentru ca problema este de un an și o luna deja”, a spus Ponta, la Antena3.…

- Accident pe șoseaua Andronache, cu un mort și un ranit. Un tanar a murit si altul a fost ranit, intr-un grav accident rutier care a avut loc, azi-noapte, in jurul orei 02.00, pe șoseaua Andronache din Bucuresti, in sectorul 2. Șoferul, care este si supraviețuitorul accidentului, a derapat și a scapat…

- Ce spuneau Dragnea și Tudose, la sfarșitul anului, despre remaniere. Șeful Executivului transmitea un mesaj clar privind unele nemulțumiri fața de activitatea unor miniștri din Cabinet. ”Ministrii mai sensibili pot sa isi scrie demisia in trei secunde”, afirma Tudose, despre cei vizați. In același timp,…

- Anul 2018 se anunta unul al schimbarilor la nivelul Guvernului. Prima zi de lucru a adus deja o demisie. Doina Pana, Ministrul Apelor si Padurilor a renuntat la functie, aceasta invocand motive medicale in luarea acestei decizii. Interesant este faptul ca Liviu Dragnea a vorbit inca de la finalul…

- Este vorba despre liberalul Virgil Guran. Dana Grecu a spus ca el este un politician cum mulți ar trebui sa fie. "Eu nu cred ca am spus despre foarte mulți liberali ce spun acum despre domnul Guran. Am fost parteneri de discuții in foarte multe emisiuni politice. Nu știu daca va va da afara…

- Donald Trump a suferit o infrangere grea la ONU, desi a amenintat ca va taia ajutoarele financiare pentru toate tarile care vor vota impotriva Statelor Unite. Liderul de la Casa Alba chiar anuntase ca ambasadorul american la ONU va monitoriza fiecare vot dat la Adunarea Generala.

- Discutii aprinse in plenul Consiliului Judetean Timis de astazi, pe tema demolarii stadionului „Dan Paltinisanu”. Institutia a elaborat un proiect de hotarare prin care prevedea elaborarea unui studiu de oprtunitate privind construirea unui complex sportiv in zona. Pe viitor, in locul actualei arene…

- Deputatii au votat modificarea Legii privind judecatorii și procurorii Deputații au dat astazi vot final la proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce pe 6 decembrie au votat pe articole actul normativ, dupa aproape 13 ore…

- „Cred ca sunt doi lideri cu probleme de atitudine in acest moment pe esicherul politic romanesc. Unul este Ludovic Orban, care implora achitarea, pentru asta fiind gata sa iși sacrifice partidul. Ce a facut el in aceasta seara, sa scoți PNL-ul alaturi de domnul Cioloș și USR este categoric o ratare…

- Deputatul PNL Mara Mareș a criticat modul cum s-au votat amendamentele care vizeaza modificarile legilor Justitiei. Marti, 12 decembrie, va avea loc votul final pe aceasta tema, ieri votandu-se peste 700 de amendamente aduse acestor legi. Ea a criticat atat puterea PSD-ALDE-UDMR, cat si parlamentarii…

- "Astazi, directorul economic, in urma unor calcule, m-a informat ca orasul Voluntari va pierde opt milioane de euro, deci aproximativ 20-. Avem proiecte in derulare (...). Eu sunt un monarhist convins si imi pare atat de rau ca acest semnal este dat astazi, dar imi este teama si sunt convins ca zilele…

- „Am votat impotriva bugetului nu pentru ca e mare sau pentru ca e mic, ci pentru ca inainte sa ne votam majorarea bugetului Camerei Deputatilor cu aprope 36% as fi fost atat de bucuroasa ca dupa doua sesiuni sa ne modificam macar programul. Din 329 de parlamentari, azi, miercuri, suntem prezenti…

- Cantareața Andreea Balan a aratat ca o papușa la premiile TV Mania, eveniment la care a fost prezenta luni seara. Andreea Balan, care a devenit mamica pentru prima oara in luna octombrie a anului trecut , este prezenta pe scena artistica din Romania inca de pe vremea cand era doar o copila și canta…

- "Din pacate, calitațile lui Victor Ponta au fost depașite de ce a parut a fi defecte. Fara sa știe sa aștepte. Aceasta nerabdare l-a dus dintr-un loc in altul, l-a facut sa piarda simpatia unor prieteni. Avea calitați foarte bune, nu știu daca va reuși sa treaca de lipsa de caracter, pe care unii…

- Fostul premier a decis sa rupa tacerea si a explicat, la Antena 3, ce a declarat in fata procurorilor DNA cand a fost citat in dosarul lui Dragnea. Victor Ponta sustine ca le-a povestit procurorilor tot ce stia, inclusiv despre vizita facuta cu Liviu Dragnea pe lacul Belina. Acuzat insa ca ar fi depus…

- Modificarile aduse Legii dialogului social, intre care introducerea obligativitatii negocierilor colective pentru toti angajatorii, pentru toate contractele de munca, arata disperarea Guvernului de a gasi solutii nerealiste la problemele generate de transferul contributiilor de la angajator la angajat,…

- Deputatul PNL, Pavel Popescu, a criticat, printr-o postare pe o rețea de socializare, demersul inițiat de liderul deputaților liberali, Raluca Turcan, de a purta negocieri pentru semnarea moțiuniii de cenzura „PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma" cu fostul președinte PSD, Victor Ponta.

- PNL a depus vineri la Parlament, impreuna cu cei de la USR, motiunea de cenzura impotriva guvernului PSD-ALDE condus de Mihai Tudose, titlul insa facand referire la Liviu Dragnea - "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Motiunea are 44 de pagini si a fost semnata de 148 de parlamentari de la…

- "Eu nu cred ca domnul Ponta va vota impotriva Guvernului. Atunci cand a incercat sa-l ajute pe premierul Grindeanu, unul dintre motivele pentru care i s-a alaturat avea sens și anume: 'Eu nu pot vota impotriva unui guvern PSD'. Pai, acum la patru luni la distanța, voteaza impotriva unui guvern PSD?"…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca aparitia OLAF in dosarul Tel Drum reprezinta in mod clar inceputul sfarsitului pentru Liviu Dragnea si “Cartelul” pe care il conduce inca din 2001, dar ca membrii si liderii PSD care nu au fost inca definitiv corupti si compromisi „au o mare sansa sa elibereze partidul…

- "Pentru programul de guvernare nu aș ieși. Nici pentru binele personal al lui Liviu Dragnea nu aș ieși. Impotriva Laurei Codruța Kovesi aș ieși. Impotriva statului paralel aș ieși. Impotriva ideii sau a realitații ca Romania este o colonie de mamaliga aș ieși. Impotriva lui #REZIST și a minciunilor…

- In contextul apelor tulburi de pe scena politica din tara noastra, Victor Ponta lanseaza un nou atac. De data aceasta, fostul premier a avut o previziune sumbra pentru Guvernul Tudose, in contextul scandalului reformei fiscale pe care o pregatește Executivul.

- Initial, fostul premier Victor Ponta nu a dorit sa ia cuvantul, insa a primit o "provocare" de la Bichineț. "Mi-as dori foarte mult sa-l aud pe domnul Ponta cum se exprima aici, si nu pe holurile Parlamentului. Multumesc!", a spus acesta. Ulterior, Ponta a luat cuvantul. "Daca domnul Bichineț…

- Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, susține ca Liviu Dragnea nu mai convinge pe nimeni, el doar cumapara sau intimideaza oameni. In context, Ponta a spus ca a venit la Parlament pentru a-l vota pe Sorin Grindeanu la șefia ANCOM, insa nu a dorit sa precizeze daca Grindeanu este unul dintre…

- Fostul premier Victor Ponta a criticat luni, intr-o intervenție telefonica pentru B1 TV, masurile fiscale anunțate de guvernul Tudose, catalogand aceasta intenție a Executivului drept ”o scamatorie care se va intoarce impotriva scamatorului”.„E o scamatorie care, ca intotdeauna, se intoarce…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat luni, la Palatul Parlamentului, amanarea ședinței de Guvern și discutarea masurilor fiscale ale PSD. Ponta a lansat si un nou atac la adresa lui Liviu Dragnea, dar și la adresa șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in contextul in care cei doi au negat informația potrivit…

- Mircea Badea este una dintre cele mai cunoscute figuri de pe micul ecran din Romania. Nu o data, prezentatorul Antena 3 a povestit ca a fost oprit in trafic de politisti. Acesta are insa o atitudine ostila fata de cei in uniforma cu care a recunoscut ca nu vorbeste decat ceea ce este necesar. In urma…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justitiei, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat in unanimitate pozitia PNL in privinta propunerilor formulate nu se mai stie…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat luni ca Biroul Executiv al liberalilor a votat impotriva propunerilor de modificare a legilor Justiției, aratand ca liberalii vor respinge categoric aceste schimbari. "S-a votat în unanimitate poziția PNL în privința…

- In urma cu doi ani, oamenii iesiti in strada dupa tragedia de la clubul Colectiv, in care au murit 65 de persoane si peste o suta au fost ranite, au cerut eradicarea coruptiei, inlaturarea guvernantilor aflati la putere si reformarea clasei politice. Fostul premier Victor Ponta si echipa sa din Guvern…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, pentru B1 TV, ca exista o „ințelegere” intre șeful PSD și președintele Romaniei: „Iohannis il lasa pe Dragnea sa guverneze, Dragnea nu-l critica pe Iohannis”.„Domnul Iohannis, dupa cat de mult și-a dorit guvernul sau și a folosit tragedia de la Colectiv…

- Victor Ponta a lamurit de unde a plecat supararea sa pe Liviu Dragnea! Din noi buni prieteni, au ajuns cei mai mari dușmani. Ponta spune ca s-a suparat dupa ce Liviu Dragnea tot aparea la Antena 3 și il acuza de numirea Laurei Codruța Kovesi in fruntea DNA.Ponta spune ca Laura Codruța Kovesi…

- Bogdan Chirieac se intreaba care a fost contextul in care Victor Ponta, premierul Romaniei in funcție a asistat la o astfel de negociere. "Ce-a spus domnul Ponta pe facebook este un autodenunț. Dansul era primul ministru in funcție, premierul unei țari europene, membra NATO, membra UE și asista…

- Dana Grecu a amintit, la inceputul emisiunii de astazi, apelul facut in direct de catre Codrin Ștefanescu pentru fostul premier Victor Ponta. Realizatoarea ”La Ordinea Zilei” a precizat ca i-a dat un mesaj lui Victor Ponta cu invitația comunicatorului PSD. Dana Grecu a subliniat ca Victor…