Stiri pe aceeasi tema

- PRO Romania va merge miercuri la consultarile initiate de presedintele Klaus Iohannis, pentru a decide cum se va pune in practica rezultatul referendumului din 26 mai, a anuntat, luni, presedintele partidului, Victor Ponta, care a adaugat ca este de acord cu implementarea deciziilor consultarii populare…

- Presedintele PNL Ludovic Orban spune ca partidele politice trebuie sa se exprime foarte clar in sustinerea demersurilor pentru modificarea Constitutiei si a legislatiei pentru a garanta ca vointa exprimata de cetateni la referendumul organizat de presedintele Klaus Iohannis va fi pusa in practica. Orban…

- Liviu Dragnea, a comentat, miercuri seara, la Romania TV, declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis care a afirmat astazi ca PSD incearca sa boicoteze acest referendum. Liderul PSD a declarat ca PSD-ul nu a boicotat "niciun referendumul, alții au boicotat referendumul" și l-a numit pe Iohannis…

- Președintele o critica și pe Viorica Dancila in cartea sa, scriind ca "actualul prim-ministru este o persoana care nu s-a remarcat prin nimic inainte sa ajunga prim-ministru. De pilda, nu știu pe nimeni care sa cunoasca o poziționare a prim-ministrului de cand era europarlamentar cu privire la o…

- "Atat eu, cat si partenerul de coalitie, PSD, presedintele partidului, Liviu Dragnea, suntem in orice moment dispusi sa acordam votul in Parlament pentru remaniere. Mai departe, ce pasi face primul-ministru nu stiu, este optiunea domniei sale, dar bazat pe experienta pe care am avut-o, intr-o situatie…

- "Consideram fundamental referendumul inițiat de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pentru evoluția ulterioara a societații romanești. Asaltul infractorilor asupra independenței justiției trebuie sa inceteze. Trebuie corectate toate stricaciunile provocate de majoritatea PSD-ALDE asupra funcționarii…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, anunța modificarea Constituției, dupa discuțiile cu președintele Klaus Iohannis pe tema referendumului pe Justiție.Citește și: DETALII de culise - De ce au fost AMANATE negocierile pentru șefia Parchetului European "Atacul infractorilor asupra justiției…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni ca Uniunea va fi reprezentata la consultarile de la Cotroceni privind referendumul pe justitie, subliniind insa ca orice astfel de consultare populara in Romania are o finalitate neprevazuta potrivit Agerpres. "Vom spune punctul nostru de vedere,…