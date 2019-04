Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a vorbit, in sedinta solemna a Parlamentului, despre nevoia unui pact politic, pe aparare. El a reactionat la discursul dur al presedintelui Klaus Iohannis, privind guvernarea PSD, si a precizat ca raspunsul va fi dat zilele urmatoare. ”Ar fi fost util…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a criticat echipele celor doua camere ale Parlamentului pentru absența fostului premier Adrian Nastase de la ședința solemna a Parlamentului la aniversarea a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea a facut referire la fostul premier Adrian Nastase, in mandatul caruia Romania a fost admisa in NATO, in discursul pe care l-a sustinut in sedinta solemna a Legislativului, si care nu a fost invitat la sedinta Parlamentului. Fostul premier a precizat, intr-o…

- Președintele PSD Liviu Dragnea și-a inceput discursul in Parlament prin a-l felicita pe fostul premier Adrian Nastase, specificand ca in mandatul acestuia Romania a fost acceptata in NATO.„Aș dori sa-l felicit pe Adrian Nastase, in mandatul caruia Romania a fost acceptata in NATO”, a spus…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca "aurul tarii" trebuie "sa vina acasa" si a afirmat ca "rezerva de aur a fiecarei tari este o garantie foarte sanatoasa, este cea mai puternica garantie si cred ca e normal sa o ai in tara ta", informeaza…

- Liviu Dragnea a criticat luni ziariștii care l-au întrebat de ce a semnat alaturi de Șerban Nicolae un proiect de lege prin care obliga Banca Naționala a României sa pastreze în țara 95% din rezervele de aur pe care le deține, invocând primul Razboi Mondial când țara noastra…

- Florin Calinescu a publicat pe contul sau de Facebook o replica, in stilul sau caracteristic, dupa ce Liviu Dragnea a refuzat vineri sa vorbeasca cu reporterul ProTV Alex Dima pe care l-a invitat apoi in baie. Calinescu ii transmite liderului PSD ca se ofera el sa-l insoteasca la baie, „da’ o sa stai…

- Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti, afirma presedintele PSD, Liviu Dragnea, intr-un mesaj adresat de Ziua Culturii Nationale. "Cultura este o marturie a spiritului, valorilor si traditiilor romanesti; ea se imbogateste cu fiecare voce care isi gaseste ecou…