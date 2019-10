Victimă a lui Gheorghe Dincă, amenințată după ce a făcut dezvăluiri la TV O tanara care afirma ca ar fi fost o victima a lui Gheorghe Dinca și a facut noi dezvaluiri in direct la Romania TV, a fost recent amenințata. Fata și-a ascuns inițial identitatea sub numele de Larisa, dar a decis sa se expuna public cu o fotografie și cu numele de Ramona. Tanara, care se afla in Italia, susține ca a fost amenințata și șantajata de o femeie din Arad. A fost la poliție in Italia, la Brescia, sa depuna o reclamație, dar a fost refuzata inițial. ”Este din Arad și are legatura cu cazul, cunoaște foarte bine cazul. Am fost sa depun declarație și poliția mi-a spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

