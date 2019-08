Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul comunei Vizantea Livezi, Emil Gaman, de 44 de ani, a murit in aceasta seara, dupa ce a fost strivit de tractorul pe care il conducea. Potrivit polițiștilor, evenimentul a avut loc pe raza comunei. Tractorul, pe care viceprimarul il conducea pe un teren viran, s-a rasturnat in panta, conducatorul…

- In aceasta dimineața, politistii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov efectueaza 13 perchezitii domiciliare și pun in aplicare 4 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de camata, șantaj și inșelaciune. La data…

- Un barbat a murit dupa ce tractorul s-a rasturnat peste el, in padurea Feldru din Bistrița. Salvatorii l-au gasit in stop cardio-respirator și au incercat sa-l resusciteze, dar victima murise. Barbatul de 46 de ani manevra tractorul miercuri dupa-amiaza, dar a efectuat o manevra greșita și s-a rasturnat,…

- Un accident cumplit a avut loc astazi, 3 august 2019, in localitatea hunedoreana Sibisel, dupa ce un tanar nu a adaptat viteza la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara soselei. „Pompierii Detasamentului Orastie specializati in descarcerare si prim ajutor, precum…

- La fata locului au intervenit pompierii Garzii Poiana Teiului pentru a descarcera persoana, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, Adrian Rotaru.La locul evenimentului s-au mai deplasat doua echipaje de pompieri militari cu o autospeciala de interventie si o ambulanta SMURD de prim-ajutor.…

- Miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 15, un autotren s-a rasturnat pe Drumul Național 79, intre localitațile Zimandu Nou și Șimand, pe sensul de mers Arad-Oradea. Șoferul autocamionului a fost scos din capul tractor de catre ceilalți participanți la trafic, dupa ce ar fi pierdut controlul volanului,…

- UPDATE – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “Un barbat de 43 de ani, care a condus un tractor fara cabina dinspre centrul localitatii Barsana spre Valea Caselor, pe o portiune de drum in panta a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Din pacate…

- 'In cursul noptii, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca in comuna Ploscuteni, pe un drum public, a fost gasit cadavrul unui barbat, de circa 30 de ani. Politistii ajunsi la fata locului au stabilit ca barbatul a fost victima unui accident rutier. In urma cercetarilor, a fost identificat…