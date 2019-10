Stiri pe aceeasi tema

- 'Obiectivul nostru numarul unu este de a ne folosi diplomatia pentru a incerca sa ajungem la un acord privind incetarea focului si a readuce situatia sub control' dupa ofensiva Turciei, a declarat el sub protectia anonimatului. Mike Pence, care a anuntat luni ca se va deplasa pe viitor in Turcia…

- Administratia Xi Jinping a cerut, marti, Turciei sa inceteze ofensiva militara din Siria si sa revina la "directia corecta", informeaza agentia de presa Reuters si cotidianul la Repubblica, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Victor Ciutacu, reacție dura dupa dezvaluirile Rise Project despre Dan…

- Premierul francez Edouard Phillipe a avertizat marți ca deciziile luate de Turcia și de Statele Unite, privind Siria, vor avea consecințe serioase in regiune și ca este inevitabil ca acțiunile lor sa duca la o resurgența a gruparii Stat Islamic, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Vicepresedintele american Mike Pence va pleca spre Turcia "in urmatoarele 24 de ore", in speranta de a negocia o incetare a focului intre fortele turce si kurde in nord-estul Siriei, a declarat marti un inalt responsabil american, citat de AFP. "Obiectivul nostru numarul unu este de a ne folosi diplomatia…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut luni, in cadrul unei convorbiri telefonice, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa ''puna capat invaziei'' in Siria si sa declare ''incetarea focului imediat'', a declarat vicepresedintele Mike Pence, relateaza AFP. "Statele…

- Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a cerut, joi seara, Turciei sa dea dovada de retinere in ofensiva militara lansata in nordul si nord-estul Siriei, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Mizez pe Turcia sa dea dovada de retinere si sa se asigure ca actiunile…

- Iranul a chemat joi la 'incetarea imediata' a ofensivei lansate cu o zi in urma de Turcia impotriva fortelor kurde in nord-estul Siriei, transmite AFP. Republica islamica, 'exprimandu-si ingrijorarea' cu privire la consecintele pe plan umanitar ale operatiunii militare,…