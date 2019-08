Vicepreședinte PMP spune că Florin Cîțu frizează inconștiența cu afirmațiile despre bugetari Deputatul PMP Petru Movila, vicepreședinte al partidului, a transmis miercuri ca este „inconștiența” ce-a facut vicepreședintele PNL atunci cand a facut la adresa bugetarilor afirmații care au facut inconjurul scenei politice (vezi aici ce a spus liberalul despre bugetari). „Abordarea senatorului Cațu fata de sistemul bugetar, e total ilogica si contraproductiva.Afirmatiile lui te fac sa te intrebi daca asemenea oameni pot conduce si decide pentru oameni. E adevarat ca dupa 2012, sistemul bugetar s-a marit ca numar de angajati, sunt drepturi, facilitati pe care angajatii din sistemul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

