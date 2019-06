Vicepremierul Daniel Suciu: Codul administrativ a fost susţinut de parlamentarii PNL. Iohannis este în campanie electorală „Imi cer scuze, nu mai retin exact cum o cheama pe dna presedinte al CJ Sibiu, nu mai stiu cum ii cheama pe toti presedintii de consilii judetene PNL, am in memorie foarte multe nume de primari ai PNL care il sustin pe dl presedinte Klaus Iohannis. E o marota care stiam ca asa se va intampla, va fi folosita doar pentru ca dl presedinte este in campanie electorala. Am rugamintea la domania sa si la toti cei care vorbesc doar din interes politic sa citeasca cu foarte mare atentie actul normativ, pentru ca uneori am impresia ca uneori traim in realitati paralele. Nu exista, dar nu exista judet… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

