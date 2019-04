Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbați au murit dupa ce au avut o partida de amor cu o femeie la un hostel. Cei trei, studenți la universitatea Tehnica Federala din Negeria, au fost gasiți morți, la scurt timp in...

- Nu isi mai cunostea parintii, prietenii si nici pe iubitul sau, Rich Bishop, scrie stirileprotv.ro. Nu se mai recunostea nici pe ea insasi cand se privea in oglinda. Desi avea posibilitatea sa plece, iubitul ei, pe atunci in varsta de 25 de ani, a ales sa ii ramana alaturi. Asta desi, speriata de…

- O femeie de 63 de ani, din județul Salaj, a murit, in cursul zilei de 26 februarie 2019, din cauza virusului gripal. Este al doilea deces din cauza gripei in județ. Reprezentanții Ministerului Sanatații au confirmat, miercuri – 28 februarie 2019, inca doua decese. Este vorba despre o femeie in varsta…

- Actorul și comediantul Brody Stevens a fost gasit mort in apartamentul sau din Los Angeles, vineri noaptea. Din primele informații acesta s-a spanzurat, scrie The Sun. Cunoscut pentru rolul sau din "The Hangover and Due Date" actorul in varsta de 48 de a fost gasit in cursul nopții de membrii familiei…

- O femeie de 59 de ani, din localitatea suceveana Fundu Moldovei, a murit in timp ce mergea la priveghiul cumnatului sau și a fost gasita cazuta in strada, de catre o nepoata, la aproximativ șapte ore dupa ce a plecat de acasa spre priveghi. Suceveanca a plecat de acasa in noaptea de sambata spre duminica,…

- Cel de-al 39-lea deces cauzat de gripa in acest sezon a fost confirmat de medici, fiind vorba despre o femeie de 51 de ani din Prahova, care avea antecedente medicale si nu era vaccinata antigripal, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- O femeie de 65 de ani din Slobozia-Horodiste, raionul Rezina, a fost accidentata mortal pe una din strazile satului, transmite IPN.In preajma unei gospodarii, soferul efectua o manevra de mers inapoi cand femeia a alunecat pe gheața chiar sub roțile mașinii. Lovitura i-a luat viața.

- Femeia a ramas blocata in cutia destinata hainelor donate, amplasata pe strada, iar salvatorii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru ea. Pompierii au fost nevoiți sa taie cutia de metal pentru descarcerare, dar in ciuda eforturilor facute de paramedici pentru a o salva, femeia…