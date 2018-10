Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6667 lei/euro, in scadere cu 0,02% fata de nivelul atins marti. Marti, euro a crescut la 4,6677 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat de la 4,0341…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6677 lei/euro, in crestere cu 0,03% fata de nivelul atins luni. Luni, euro a crescut la 4,6663 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a urcat de la 4,0270 lei…

- CURS BNR. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6590 lei/euro, in scadere cu 0,18% fata de nivelul atins joi. Joi, euro a crescut la 4,6674 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut de la…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6674 lei/euro, in crestere cu 0,10% fata de nivelul atins miercuri. Miercuri, euro a coborat la 4,6628 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 3,10%, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie News.ro. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la valoarea de 3,28%, de la 3,26%, cat inregistra marți, informeaza Banca Nationala a Romaniei (BNR), scrie Mediafax.Indicele ROBOR la 6 luni, utilizat in calculul…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,36%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…

