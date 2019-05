Stiri pe aceeasi tema

- O companie chineza a deschis o fabrica de aparate de iluminat in primul mall intrat in faliment din Romania, complexul comercial Armonia din Braila, printr-o investitie de 17 milioane de euro. Firma din China a primit si un ajutor de la statul roman de 1,3 milioane de euro.

- Producatorul turc de componente pentru industria auto Martur Automotive Seating and Interiors a inaugurat lucrarile de extindere a capacitatii fabricii din Oarja, judetul Arges, unde vor fi create 481 de locuri de munca, in urma unei investitii de 82,85 milioane lei, investitia fiind cofinantata…

- Un numar de 16 producatori agroalimentari din Romania si-au prezentat produsele, in perioada 14 - 16 mai, la SIAL China, targ de profil organizat la Shanghai, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), intr-un comunicat transmis joi AGERPRES. "Am…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, a declarat miercuri ca 1,4 milioane de locuri de munca din Romania si 36 de milioane din UE sunt sustinute prin comertul international.

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, au participat la Forum, alaturi de premierul Viorica Dancila, viceprim-ministrul Viorel Stefan, coordonatorul Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economica cu R. P. Chineza, si ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,Comerț și Antreprenoriat, participa, in perioada 5-7 aprilie, la Forumul Economic Mondial (FEM) pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, care are loc in Iordania.Participarea are loc „in contextul strategiei Romaniei de a-și diversifica…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord. Ministerul pentru…

- Prin Programul de promovare a exporturilor, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat aprobat de Guvern, firmele private romanești vor fi sprijinite ... The post 70 de milioane de lei sprijin de la stat pentru promovarea firmelor la export appeared first on Ziarul Unirea…