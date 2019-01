Vești bune de la ANAF! Ce se întâmplă de la 1 februarie Astfel, persoanele impozabile vor avea posibilitatea sa obtina codul de TVA in aceeasi zi cu depunerea solicitarii, fara a parcurge procedura de audiere. In vederea obtinerii rapide a codului de TVA, declaratia pe proprie raspundere se va transmite exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Noua procedura stabileste modelul si continutul formularului „Declaratie pe proprie raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”. Acuratetea datelor inscrise in declaratia pe proprie raspundere… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

