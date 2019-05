Veste excelentă pentru mulţi români: scapă de datorii. Cine este vizat de noua schimbare S-a anunțat ca toți acei contribuabili care, in perioada 1 iulie 2015 - 31 decembrie 2017, au realizat venituri sub nivelul salariului minim pe economie vor fi scutiti de plata contributiei de sanatate, iar valoarea sumei care face obiectul amnistiei se ridica la 1,035 miliarde de lei, potrivit notei de fundamentare care insoteste proiectul de ordonanta de urgenta ce prevede aceasta masura. Se pare totuși ca amnistia fiscala va fi extinsa, potrivit unui proiect inregistrat la Senat de catre doi senatori PNL. Proiectul prevede anularea contributiilor de asigurari sociale de sanatate,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

