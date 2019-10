Veste bună, se dau 460 de lei pentru fiecare copil. Banii intră pe card din luna octombrie Romanii vor primi mai mulți bani odata cu primirea tichetelor de creșa, modificarea aplicandu-se incepand cu luna octombrie a acestui an. Se știe deja faptul ca valoarea tichetelor de masa și a tichetelor de vacanța au crescut in ultima perioada. Totuși, Guvernul a anunțat ca, incepand cu luna octombrie un alt tip de tichete va fi majorat. Așadar, tichetele de creșa s-au majorat cu 10 lei, incepand cu luna octombrie. Aceste tichete se acorda angajaților care nu beneficiaza de concediu pentru creșterea copilului care are varsta de sub 2 ani sau copii cu handicap de pana la 3 ani. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

