Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a anulat miercuri plecarea delegatiei in Barbados, unde urma sa participe joi si vineri la dialogul cu opozitia, in semn de protest fata de noile sanctiuni americane, transmite AFP. "Desi delegatia opozitiei desemnata de deputatul Juan Guaido se…

- Adunarea Nationala venezueleana, controlata de opozitia fata de Nicolas Maduro, a aprobat marti reintegrarea Venezuelei in Tratatul Interamerican de Asistenta Reciproca (TIAR), o decizie care cauta sa acorde legalitate unei eventuale interventii militare straine in tara aflata in criza, relateaza…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE potrivit Agerpres.…

- Reprezentantii presedintelui parlamentului Juan Guaido, recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste cincizeci de tari, se vor intoarce in Barbados pentru a continua negocierile initiate in mai cu guvernul lui Nicolas Maduro sub auspiciile Norvegiei, transmite luni EFE. …

- "Dupa esecul rasunator al tuturor acestor moduri de agresiune impotriva Venezuelei, administratia (lui Donald) Trump vrea sa distruga procesul de dialog politic intre guvern si opozitie", a declarat intr-o postare pe Twitter ministrul venezuelean de externe Jorge Arreaza. Guvernul american vrea "sa…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a anuntat duminica reluarea dialogului, in prezent suspendat, dintre opozitie si guvernul Nicolas Maduro in Barbados, fara sa precizeze data la care vor avea loc aceste negocieri, transmite AFP. Aceasta reuniune cu "reprezentanti ai regimului uzurpator" pe…

- "Un proces de normalizare a relatiilor diplomatice dintre cele doua state" a fost lansat luni in cadrul unei reuniuni bilaterale la Berlin, a indicat diplomatia venezueleana intr-un comunicat.In consecinta, presedintele socialist a decis ca ambasadorul Daniel Kriener nu mai este "persona…

- "Un proces de normalizare a relatiilor diplomatice dintre cele doua state" a fost lansat luni in cadrul unei reuniuni bilaterale la Berlin, a indicat diplomatia venezueleana intr-un comunicat. In consecinta, presedintele socialist a decis ca ambasadorul Daniel Kriener nu mai este "persona…