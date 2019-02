Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul Juan Guaido, recunoscut de peste 50 de tari ca presedinte interimar al Venezuelei, a afirmat ca armata a "participat" la operatiunea care i-a permis sa ajunga vineri la Cucuta, in Columbia, in pofida unui ordin al justitiei care ii interzicea sa paraseasca tara, noteaza AFP. …

- Brazilia va pune sâmbata la dispozitie în apropierea frontierei cu Venezuela ajutor umanitar pentru aceasta tara în cadrul unei operatiuni realizate "în cooperare cu Statele Unite", a anuntat marti purtatorul de cuvânt al presedintiei, relateaza AFP, potrivit…

- Statele Unite au trimis avioane care transporta produse umanitare la granita Columbiei cu Venezuela. Produsele au fost trimise la solicitarea liderului opozitiei Juan Guaido, dar presedintele Nicolas Maduro sustine ca operatiunea este un pretext al Washingtonului pentru o inteventie militara. Aeronave …

- Șeful parlamentului unde opozitia este majoritara, in varsta de 35 de ani, a afirmat ca militarii se transforma in "calai", in "cvasi-autori de genocid", prin 'actiune' atunci cand 'asasineaza' manifestanti si prin 'omisiune' cand 'impiedica intrarea ajutorului umanitar' in Venezuela. Opozantul Juan…

- Opozantul Juan Guaido, recunoscut de circa 50 de tari ca presedinte interimar al Venezuelei, i-a atentionat duminica pe militari ca a impiedica intrarea ajutoarelor umanitare, depozitate in Columbia, ii transforma aproape in autorii unui genocid deoarece este o "crima impotriva umanitatii", relateaza…

- Opoziția din Venezuela incearca sa deschida un coridor umanitar prin care sa fie aduse in țara alimente și medicamente de prima necesitate. Dar armata, fidela lui Nicolas Maduro, a blocat transportul ajutoarelor pe podul internațional de la granița cu Columbia.

- Vorbind in fata unor sustinatori, luni seara, Maduro s-a intrebat cat va continua Guaido cu acest „mandat virtual". „Pana in 2025? Sau pana cand va ajunge la inchisoare la ordinul Curtii Supreme", a afirmat Maduro, 2025 fiind anul in care i se incheie mandatul curent. Diplomatii occidentali…

- Brazilia, Columbia, Peru si Canada au anuntat miercuri ca il recunosc pe opozantul Juan Guaido, presedinte al parlamentului de la Caracas controlat de opozitie, ca presedinte interimar al Venezuelei, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.