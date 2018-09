Venezuela, acuzată că face execuții fără proces Organizatia neguvernamentala COFAVIC din Venezuela, care reprezinta rudele victimelor, a documentat 6385 de cazuri de executii extra-judiciare din 2012 pana in 2017. Amnesty sustine intr-un comunicat ca au avut loc 8292 de astfel de executii numai in perioada 2015-2017. Biroul procurorului general de la Caracas a inregistrat 4667 de morti in custodia organelor de securitate in 2017. Potrivit Amnesty, 'in contextul operatiunilor de securitate, oficialitatile de stat, care adopta o abordare militarizata a mentinerii ordinii, au folosit in mod regulat forta excesiva si abuziva, iar in unele cazuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

