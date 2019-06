Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 65 in județul Olt. Un minor a fost lovit de un camion, iar in urma incidentului traficul rutier a fost blocat complet. ”Un pieton minor, in varsta de 16 ani, a fost accidentat, aparent, grav, de catre o autoutilitara. Din acest…

- Serviciul ”InfoTrafic” al INP, informeaza: In perioada 03.06 – 18.07.2019, pe strada Podul Inalt din municipiul Chișinau, tronsonul cuprins intre strada Otovasca și strada Bulboaca, va fi suspendat traficul rutier, in legatura cu reabilitarea rețelelor de canalizare.

- Zborurile pe aeroportul din Frankfurt, unul dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, au fost joi intrerupte temporar din cauza unei drone. Incidentul a provocat haos, fiind anulate 143 de decolari si aterizari, iar 48 de avioane au fost redirectionate spre alte aeroporturi. Traficul a fost oprit…

- Un accident rutier s-a produs, joi, in jurul orei 15:10, pe DN7, in Sebeș. In urma impactului dintre un autobuz și un autoturism a rezultat o victima. Traficul este ingreunat, se circula alternativ pe un singur sens. Potrivit ISU Alba, garda de intervenție Sebeș intervine cu descarcerarea și o ambulanța…

- Un eveniment rutier s-a petrecut cu putin timp in urma in Ilba, in zona scolii. Deocamdata nu se cunosc detalii despre cum s-a petrecut accidentul sau daca exista raniti. Doar ca traficul rutier in zona este ingreunat. Vom reveni cu amanunte The post Accident rutier in zona scolii din Ilba. Traficul…

- Traficul este blocat in centrul capitalei din cauza unui accident rutier. Au fost implicate un troleibuz și un autoturism, spun cei de la Romania TV. Din primele informații se pare ca trei persoane au fost ranite. Mai multe echipaje de ambulanța, dar și poliția, s-au deplasat la fața locului. …

- UPDATE ora 12:30 – Circulatia va ramane oprita pe DN 28 pana in cursul dupa-amiezii, pentru efectuarea manevrelor de tractare a autovehiculelor implicate, traficul rutier fiind deviat pe rute ocolitoare, respectiv Bohotin – DJ 244F – Grozesti – DJ 249 – Osoi. Clic pentru a vedea prezentarea. FOTO Constantin…

- Un accident rutier s-a produs vineri dupa-amiaza, pe Autostrada A1, Sebeș – Sibiu. Doua TIR-uri s-au lovit, in zona Saliște, pe sensul spre Sibiu. Din primele informații, accidentul s-a produs pe Autostrada A1, la km 272, pe sensul spre Sibiu, in zona Saliște. Traficul rutier nu este afectat. Cele doua…