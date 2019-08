Rata inflației a urcat in iulie 2019, fața de luna precedenta, scumpiri in lanț fiind inregistrate la alimente, cu peste 5 la suta, servicii, cu peste 4 la suta și marfuri nealimentare, cu peste 3 la suta. In primele șapte luni, cele mai mari... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.