Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile auto pe piata chineza au inregistrat in noiembrie cel mai semnificativ declin din ultimii peste sase ani, sporind temerile unei contractii in 2018, pentru prima data in ultimele decenii, pe fondul incetinirii economiei si al ingrijorarilor legate de impactul razboiului comercial dintre…

- In octombrie, aflat intr-o vizita la Beijing, am fost intrebat adesea daca recentele critici dure ale Vice-Președintele american Mike Pence la adresa Chinei marcheaza declararea unui noi razboi rece.

- Un studiu ce urmeaza a fi publicat in curand arata ca aproximativ 22% din stocul de locuinte urbane din China nu sunt ocupate, ceea ce inseamna peste 50 de milioane de locuinte, potrivit profesorului Gan Li, care a coordonat acest studiu derulat la nivel national, informeaza Bloomberg, transmite AGERPRES…

- Tesla a cumparat terenul pentru noua sa fabrica din Shanghai, intr-un moment in care vanzarile auto pe piata chineza au inregistrat in septembrie cel mai semnificativ declin din ultimii aproape sapte ani, sporind temerile unei contractii in 2018, pentru prima data in ultimele decenii, pe fondul incetinirii…

- Tesla a cumparat terenul pentru noua sa fabrica din Shanghai, intr-un moment in care vanzarile auto pe piata chineza au inregistrat in septembrie cel mai semnificativ declin din ultimii aproape sapte ani, scrie Bloomberg. Decizia Tesla pare puțin inspirată, în condițiile în…

- Ford Motor a prezentat marti noul sau SUV, din gama entry-level, destinat consumatorilor din China, dezvoltat impreuna cu un partener local, in incercarea de a recastiga terenul pierdut pe cea mai mare piata auto din lume, transmite Reuters. Noul Ford Territory va putea fi achizitionat la…

- Compania mixta a General Motors in China, Shanghai GM, va rechema peste 3,3 milioane de vehicule Buick, Chevrolet si Cadillac de pe piata chineza, incepand cu 20 octombrie, din cauza unui defect la sistemul de suspensie, a anuntat sambata autoritatea de reglementare a pietei auto din aceasta tara,…

- ”In pofida distanței geografice care ne desparte, cooperarea multidimensionala intre Republica Moldova și China atesta o dinamica pozitiva, dialogul politic este activ și constant, iar schimburile comercial-economice in prima jumatate a anului 2018 sunt in creștere cu circa 35 la