Stiri pe aceeasi tema

- Un nou pas in reabilitarea cladirii Bibliotecii Județene „V. Voiculescu” de pe Bulevardul Unirii. Miercuri, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, a anunțat finalizarea licitației pentru proiectul de consolidare, restaurare și dotare a cladirii care este monument istoric, și a semnat…

- Regia Nationala Romsilva Bucuresti, prin Directia Silvica Constanta, cu sediul in municipiul Constanta, strada I.C. Bratianu nr. 250, anunta reluarea licitatiei publice avand ca obiect "vanzarea de arme utilitare cu teava lunga si munitie, calibru 7.62 mmldquo;, depozitate la sediile subunitatilor.…

- Incidentul a fost semnalat la 112 de proprietarul autoturismului avariat, el abia intrand in masina cand au cazut caramizi din hornul prabusit. Pompierii aradeni au intervenit cu o autoscara pentru lucrul la inaltimi, dar nu au reusit sa ajunga la horn prin exterior. 'Dupa recunoasterea zonei…

- Viorica Dancila a primit raportul de la MAE și MAI pentru cum s-a desfașurat votul in diaspora, la alegerile din 26 mai. Premierul spune ca eventuale remanieri, fie ca va fi vorba a lui Teodor Meleșcanu, de la MAE, din partea ALDE, fie ca va fi vorba despre Carmen Dan, de la MAI, din partea PSD,…

- Organizatorii campaniei, Primaria Municipiului Iași și Serviciul Local de Colectare Iași, alaturi de partenerii locali SalubrIS, Garda de Mediu Iași, APM Iași, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad”, Liceul Tehnologic ”Petru…

- Dupa apariția informației ca Telekom ia in calcul sa se retraga din Romania, actionarul elen OTE Group, detinut de grupul german Deutsche Telekom, a transmis ca nu comenteaza pe seama speculațiilor. Potrivit Adevarul.ro, actionarul elen OTE Group, detinut de grupul german Deutsche Telekom, a transmis:…

- Fosta cladire Romtelecom de pe strada Vasile Lupu din Tatarasi a fost scoasa la vanzare de actualul proprietar. Telekom Romania a facut anuntul zilele trecute, mai intai printr-un banner postat pe cladire si mai apoi printr-un anunt oficial publicat pe pagina oficiala de Internet. „Telekom Romania vinde…

- Jaf armat in Brazilia. Prea mare panica nu a fost desi indivizii amenintau cu arma. Victimele nici nu se ridica de pe scaune, ridica doar mainile in semn ca se predau, isi predau telefoanele ceasurile bijuteriile iar hotii pleaca. Pe langa prezentatorii care au apucat sa anunte jaful in direct, si…