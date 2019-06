Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea combinata a celor mai valoroase 50 de branduri romanesti a crescut cu 17% fata de anul trecut, pana la 5 miliarde euro, conform raportului publicat de Brand Finance, firma independenta globala de evaluare de brand, relateaza News.ro.Citește și: Sesiune de tranzacționare deschisa in…

- ​​Cele mai valoroase 3 branduri din lume sunt din IT: Amazon (comerț online), Apple (gadgeturi și computere) și Google (internet și alte inovații IT). Topul BrandZ din 2019 al celor mai valoroase branduri listate la bursa a fost publicat marți de WPP și Kantar la Bursa de la New York...Citește mai…

- Valoarea de piata a companiilor romanesti a depasit la finalul primelor patru luni ale anului in curs 20,1 miliarde euro, comparativ cu 18,1 miliarde euro la finalul anului trecut, ceea ce inseamna un avans de...

- Comisia Europeana a revizuit, marti, in scadere la 3,3% estimarile privind cresterea economiei romanesti in acest an, in conditiile in care, in luna ianuarie, Executivul comunitar indica un avans al produsului intern brut de 3,8%. Comisia Europeană a publicat marţi previziunile economice de…

- Operatorul national aerian TAROM dezminte informatiile aparute in presa potrivit carora va fuziona cu Blue Air sau cu oricare alta companie aeriana "Ca urmare a informatiilor aparute in spatiul public in ultimele zile, conform carora Compania TAROM pregateste o fuziune cu Blue Air, TAROM face urmatoarele…

- O tranzactie de proportii s-ar putea finaliza in cursul acestui an. Companiile aviatice Blue Air si TAROM pregatesc o fuziune, iar anuntul va fi facut de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Noua companie aeriana isi va incepe efectiv zborurile incepand cu iarna 2019-2020. La finalul lunii martie, Blue…

- O tranzacție de proporții s-ar putea finaliza in cursul acestui an. Companiile aviatice Blue Air și TAROM pregatesc o fuziune, iar anunțul va fi facut de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.Citește și: Sondaj CURS - PSD domina scena. PNL și ALDE se consolideaza. Revenire de forma la PMP.…

- Transportatorul aerian Blue Air semnal, luni, un acord bilateral cu Tarom , prin care isi extinde prezenta in Europa, Orientul Mijlociu și in Nordul Africii. Astfel, pasagerii care aleg sa calatoreasca pe un itinerariu compus din segmente operate de Blue Air si Tarom vor beneficia de o experienta…