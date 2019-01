Valcea: Protest la Spitalul Judetean dupa ce un copil a intrat in coma; oamenii au cerut demisia medicilor de la Pediatrie

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii s-au adunat sambata in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Valcea pentru a le cere socoteala medicilor care au gresit pentru ca nu au decis transferul copilului in termen util la Bucuresti, dar si conducerii unitatii medicale, care trebuie sa raspunda in fata acestui caz de malpraxis. Protestatarii…

- Un protest a avut loc in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, sambata, peste 70 de persoane cerandule medicilor de la Pediatrie și conducerii unitații spitalicești sa raspunda, dupa ce un copil de un an, internat de o zi, a ajuns in moarte cerebrala in Capitala.

- Ministrul Sanatatii și-a cerut scuze, sambata, fața de parinții copilului de un an care a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea cu febra și a ajuns in București in moarte cerebrala. Sorina Pintea a dat asigurari ca se vor lua toate masurile pentru a afla ce s-a intamplat și…

- Aproximativ 70 de oameni s-au adunat, sambata, in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, pentru a le cere medicilor de la Pediatrie și conducerii spitalului sa raspunda pentru copilul de un an, internat o zi, care a ajuns in moarte cerebrala la Bucuresti. Pe 3 ianuarie, copilul a fost…

- Peste 70 de persoane au protestat sambata in fata Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, pentru a le cere atat medicilor de la Pediatrie, cat si conducerii unitatii spitalicesti sa...

- Parintii unui copil din localitatea damboviteana Pucioasa aduc acuzatii grave medicilor de la Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste. Acestia spun ca bebelusul lor, de doar o luna, a murit in urma unui malpraxis. Oamenii sustin ca cel mic ar fi primit o perfuzie gresita.

- Gest nobil facut, acum, in preajma Sarbatorilor Craciunului, de Fundatia „Hans Lindner” din Satu Mare. Prin programul „Raza Speranței”, Fundatia „Hans Lindner” a donat Secției de Pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgența mai multe obiecte de folosința indelungata cum ar fi: un frigider, un…

- Un medic a postat pe retelele de socializare o fotografie, in care se vad doi oameni ai strazii care si-au gasit adapost pe holul Spitalului Judetean de Urgenta din Braila, cu complicitatea personalului medical.