Val de accidente, zeci de răniţi pe drumul de întoarcere către casă Sibiu - Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc marti pe Drumul National 1, pe centura orasului Avrig, la kilometrul 284, unde traficul este blocat, au anuntat Politia si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Cele trei femei si cei doi barbati raniti sunt constienti si au fost transportati deja cu ambulantele la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu. In accident au fost implicate patru masini in care se aflau 15 persoane, din care cinci au avut nevoie de ingrijiri medicale. Vinovat de producerea acestui accident este un sofer de 39 de ani… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte cinci au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dupa-amiaza pe DN11 Brasov-Bacau, la iesirea din localitatea Ozun. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru AGERPRES ca in accident…

- Aproape 1.000 de kilograme de articole pirotehnice de diferite categorii au fost gasite de politisti intr-o locuinta din Bucuresti, in urma unei perchezitii domiciliare. Potrivit politistilor, doi tineri ar fi vandut produsele pirotehnice cu ajutorul mai multor persoane in zona unui complex comercial…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 15.239 locuri de munca, in data de 29 decembrie 2017. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 3.104,…

- La aceasta ora, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Mures si alte 7 servicii judetene, impreuna cu politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Mures, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…

- Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat de un barbat chiar in scara blocului. Incidentul a avut loc in sectorul 6 al Capitalei iar potrivit polițiștilor, atacatorul, un barbat de 44 de ani, a fost reținut. Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat in scara blocului,…

- Judecatoria Sectorului 1 sustine ca modificarea codurilor poate produce " un grav dezechilibru intre drepturile procesuale ale suspectului sau inculpatului si drepturile procesuale ale persoanei vatamate, ale martorilor sau ale societatii in general, ingreunand pana la blocare" cercetarea penala.Citeste…

- Traficul este ingreunat in zona Buftea, pe DN 1, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita usor, anunta IPJ Ilfov. Pasagerul ranit a fost transportat la spital.Potrivit sursei citate, circulatia spre Bucuresti este deviata pe o straduta,…

- Șeful unei structuri din SRI a fost implicat intr-un accident rutier pe DN 1. Accidentul a avut loc raza localitații Tancabești, județul Ilfov, iar o femeie și-a pierdut viața, lovita de autoturismul condus de șeful serviciului secret. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Politistii recomanda soferilor atentie maxima pe A3 Bucuresti - Ploiesti, unde exista pericol de acvaplanare. Traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. Potrivit Centrului Infotrafic, pe A3 Bucuresti - Ploiesti, traficul rutier este ingreunat din cauza ploii. In zona kilometrului…

- Brașovenii caștiga mai bine cu decat anul trecut, iar numarul salariaților a crescut cu 6.618 persoane, comparativ cu luna octombrie a anului anterior. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statistica Brasov, efectivul salariatilor la sfarsitul lunii octombrie 2017 a fost, in judet, de 182.781 persoane,…

- 300 de kilograme de petarde si artificii, precum si 6.000 de lei, au fost ridicate in vederea confiscarii de politistii din Ilfov, de la un barbat surprins in flagrant delict in timp ce ridica respectivele articole pirotehnice de la o firma de curierat.La data de 11 decembrie a.c., politistii din Ilfov…

- Circulatia este ingreunata, vineri seara, pe Autostrada Bucuresti - Ploiesti, din cauza cetii dense. Potrivit Infotrafic, vizibilitatea este redusa sub 150 de metri si se recomanda soferilor prudenta sporita. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca circulatia este…

- Prima declarație a Sandei Ladoși. Sanda Ladoși, urmarita penal de procurorii DIICOT intr-un dosar privind inșelarea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, a declarat, la ieșirea din sediul DIICOT, ca a fost pusa sub invinuire de procurorii de la crima organizata…

- Surse judiciare au declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca in dosarul de evaziune fiscala si spalare a banilor, pentru care sunt efectuate 16 perchezitii in Bucuresti si alte trei judete va fi audiat si omul de afaceri Costel Casuneanu. Deocamdata nu este cunoscuta calitatea in care…

- Vremea nefavorabila a produs efecte, in ultimele 24 de ore, in zece localitati din judetele Brasov, Calarasi, Covasna, Dambovita, Prahova, Mures si Sibiu. La ora transmiterii acestei stiri, 33 de localitati sunt nealimentate cu energie electrica, iar in municipiul Bucuresti echipajele intervin pentru…

- Polițiștii le recomanda conducatorilor auto sa manifeste prudența sporita la volan, sa mareasca distanța de siguranța fața de vehiculele dinainte, sa utilizeze luminile de intalnire pe timpul zilei și sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.

- Polițiștii au reușit sa identifice societatea care a abandonat milioane de cartele SIM pe o strada din sectorul 1 al Capitalei. Potrivit unui comunicat transmis de Secția 3 Poliție, SIM-urile ar fi fost utilizate de societatea comerciala prestatoare de servicii in comunicații, iar ulterior suspendarii…

- In prezent exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 - 131, in perioada 01.11.2017 - 30.06.2018, conform Regulamentului de Functionare nr. 524/2015; DN67C Transalpina intre…

- "La data de 17.11.2017, la Sectia 9 Politie s-a prezentat un tanar, in varsta de 22 de ani, care a sesizat faptul ca in aceeasi zi, in urma unei neintelegeri in trafic, un alt conducator auto i-a distrus parbrizul, prin aplicarea unei lovituri cu pumnul. In urma verificarilor desfasurate de subunitatea…

- Un accident rutier a avut loc, marti seara, pe strada Baicului din Bucuresti, dupa ce o soferita nu a acordat prioritate si a fost izbita de un sofer care circula regulamentar. In urma impactului, masina tinerei a luat foc, iar aceasta a decedat. Pasagerul din dreapta, o fata de 18 ani, este in stare…

- Cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate, in primele zece luni ale anului 2017, in Bucuresti – 65.963, Cluj – 34.802 si Ilfov – 30.022. "Judetele cu cele mai putine imobile vandute in aceeasi perioada sunt Teleorman – 3.756, Salaj – 3.331 si Caras-Severin – 3.014. In luna octombrie…

- Defectiunea statiei electrice de transformare Fundeni a Transelectrica, care a provocat miercuri o pana de curent in zona de est si de nord din Bucuresti, a fost remediata la miezul noptii, revenindu-se la schema de alimentare normala, potrivit unui comunicat emis, joi, de companie. „Avaria…

- Mai multe zone din Capitala, din nordul Capitalei, dar si din sectoarele 2 si 3, au fost afectate miercuri de o pana de curent, din cauza unei avarii la o statie a Transelectrica. Transelectrica a anuntat ca au loc interventii pentru reluarea alimentarii cu energie electrica. E-Distributie Muntenia…

- O femeie in varsta de 32 de ani a fost violata și talharita de barbatul care s-a oferit sa o conduca acasa dupa ce a plecat dintr-un club din București. Agresorul a fost reținut de polițiști, care l-au gasit ascuns la un prieten, in Constanța. Agresiunea a avut loc in noaptea de 21 spre 22 octombrie.…

- O pana de curent de proportii similare a afectat zone din Bucuresti si din judetul Ilfov in 21 octombrie, fiind vorba despre o avarie in statia electrica 220 / 110 /10 kV Fundeni, generata de deteriorarea unui echipament de inalta tensiune, dupa cum anunta Transelectrica. Atunci, cartierele…

- Circulația pe DN 11 Targu Secuiesc-Brașov este momentan oprita pe ambele sensuri, la ieșirea din localitatea Ozun catre Brașov, din cauza unor evenimente rutiere, informeaza un comunicat al Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR).

- Cel mai ridicat nivel de liniște se inregistreaza in orașele Brașov, Sibiu și Miercurea Ciuc, urmate de Cluj-Napoca și Slobozia. Potrivit unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.ro, la polul opus, cele mai dezavantajoase orașe din punct de vedere al nivelului de liniște sunt Alexandria,…

- Cele sapte persoane, intre care si Tolea Ciumac au fost retinute de catre procurorii DIICOT Bacau intr-un dosar de trafic cu tigari de contrabanda, iar ulterior magistratii Tribunalului Bacau au decis arestarea lor preventiva. Decizia nu este definitiva si poate fi atacata la instanta superioara.…

- Procurorii DIICOT din Bacau l-au retinut pe luptatorul Anatolie (Tolea) Ciumac, acuzat ca face parte dintr-o grupare de contrabandisti cu tigari. Alaturi de Tomac, au mai fost retinuti Niculae Iordache, Dan Miron, Vasile Placinta, Ionel Pavel, Tudorel Paun Petre si Valentin Stan pentru constituire…

- Luptatorul Tolea Ciumac, impreuna cu alte șase persoane, au fost reținute de procurorii D.I.I.C.O.T. fiind suspectați de constituirea unui grup infracțional organizat și contrabanda. Alte 12 persoane au fost plasate sub control judiciar. Procurorii spun ca membrii gruparii acționau coordonat și și-au…

- Spitalul Alexandru Obregia a fost parțial evacuat, dupa ce un arbore a lovit o aripa a spitalului. La fata locului au revenit miercuri pompierii si muncitori de la ADP Sector 4 pentru a remedia situatia. Bolnavii vor ramane in alte saloane pana cand partea din spital afectata va fi reparata.…

- 16-imile Cupei Romaniei continua astazi, in a doua zi a defasurarii acestei faze a competitiei, cu alte zece meciuri. Ieri au avut loc primele patru confruntari si am aflat echipele care au acces in optimile de finala, doar intr-un joc inregistrandu-se surpriza, daca e sa ne luam dupa campionatul…

- Caz incredibil în Bacau unde un agent care mergea la un caz a fost nevoit sa sune la 112 pentru ca vehiculul s-a stricat. Iar superiorii i-ar fi spus sa se descurce. “Cu mașina de poliție stricata. Așa se face intervenția la 112, prin tractare”. Aceasta înregistrare a…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata duminica dupa-amiaza, pentru desfasurarea unei procesiuni religioase cu ocazia sarbatorii liturgice a Sfantului Papa Ioan Paul al II-lea, a carui relicva va fi purtata pe strazile din centrul Capitalei. La ceremonia religioasa sunt asteptati aproximativ 1.500…

- Politistii bucuresteni fac in Capitala si in Ilfov opt perchezitii si pun in aplicare 25 de mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune privind asigurarile, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, inselaciune si constituire de grup infractional organizat.

- In schimb, cele mai multe tranzactii au fost inregistrate in Bucuresti – 57.116, Cluj – 30.533 si Ilfov – 26.582, iar un total arata ca in toata tara, s-au vandut in primele trei trimestre ale anului 451.072 de proprietati imobiliare. „Doar in luna septembrie 2017, numarul imobilelor care…

- Opt perchezitii domiciliare sunt desfasurate joi dimineata in Bucuresti si judetul Ilfov de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune…

- Clujul sta bine la vanzarea de locuinte. VEZI topul national In primele noua luni ale anului 2017 au fost inregistrate, in toata tara, 451.072 de vanzari de proprietati imobiliare, informeaza Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Cele mai multe tranzactii au fost înregistrate…

- Brigada de Politie Rutiera a Capitalei anunta ca traficul rutier si pietonal vor fi restrictionate, cu intermitente, miercuri, intre orele 8.00 si 16.00, in zona strazii Sfanta Ecaterina, unde sunt programate filmari pentru pelicula „Morometii 2".

- 6.851 de proiecte (6.777 in 41 de județe, iar diferența, la București) au fost aprobate spre finanțare in cadrul etapei a II-a a Programului Național de Dezvoltare Locala 2017-2020. Pentru aceste investiții, bugetul statului a alocat fonduri in valoare de peste 30 de miliarde de lei credite de angajament…

- Un tânar de 21 de ani aflat la volanul unei mașini a fost urmarit de polițiști mai mulți kilometri, oamenii legii tragând focuri de arma pentru a-l opri; în cele din urma, șoferul s-a rasturnat cu mașina, iar în interior au fost descoperite mai multe pliculețe cu substanțe…

- 920 de locuinte s-au construit in primele sase luni la Brasov. Potrivit datelor Institutului National de Statica, judetul Brasov se claseaza, astfel, pe locul opt la nivel national din acest punct de vedere, dupa Ilfov, Cluj, Bucuresti, Iasi, Timis, Constanta si Sibiu. In prima jumatate a anului s-au…

- Circulatia rutiera va fi ingreunata pe Calea 13 Septembrie din Capitala, incepand de marti si pana in 3 noiembrie, perioada in care vor avea loc lucrari de decopertare a carosabilului.RADET a anuntat, luni, ca in perioada 10 octombrie - 03 noiembrie vor fi facute lucrari de reparatii la conductele…

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, duminica dimineata, pe sensul catre Capitala al DN1 Bucuresti - Ploiesti, la Otopeni, din cauza acumularilor de apa de pe sosea, informeaza news.ro.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia este ingreunata, din cauza acumularilor…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Otopeni au organizat o actiune de prindere in flagrant a unor persoane banuite ca transporta tigari de contrabanda. Astfel, intr-un autotren oprit in trafic, politistii au depistat aproximativ 1.000.000 de tigarete de contrabanda, disimulate in peretii…

- Politistii din Ilfov au ridicat aproximativ 1.000.000 de tigarete de contrabanda, care erau ascunse in peretii si podeaua falsa ale unui autotren, trei barbati care le transportau fiind cercetati pentru contrabanda, informeaza IGPR.Citeste si: Autostrazile A1, A2 si A6, afectate de executarea…

- Autostrazile A1, A2 și A6 sunt afectate de executarea unor lucrari de reparații, anunța Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane. Astfel, pe Autostrada A1 Deva — Sibiu, la kilometrul 316, in zona Sebeș-Pianu, pe benzile numarul doi, in ambele sensuri, se redirecționeaza traficul…