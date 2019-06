Utilizarea Facebook, în scădere după scandalurile de confidențialitate Incepand cu luna aprilie 2018, prima luna completa dupa ce a aparut vestea despre scandalul Cambridge Analytica, acțiunile de pe Facebook, spre exemplu postarile, au scazut cu aproape 20%, potrivit companiei de analiza a afacerilor Mixpanel, scrie The Guardian. Avand aceasta luna ca baza, acțiunile totale au scazut cu mai mult de 10% in decurs de o luna, s-au redresat puțin peste vara și apoi au scazut din nou in toamna și iarna anului 2018. Declinul a coincis cu o serie de scandaluri privind datele, confidențialitatea și ura. In luna septembrie, compania a descoperit o incalcare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile clubului Ajax au scazut cu 20 la suta la bursa din Amsterdam, joi dimineata, dupa eliminarea echipei olandeze din Liga Campionilor in faza semifinalelor.Potrivit L’Equipe, acest declin de ultim moment vine totusi in contextul in care in ultimele sase luni actiunile clubului din Amsterdam…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere sedinta de miercuri, indicele principal BET, care arata evolutia celor mai lichide 16 actiuni cu exceptia SIF-urilor, inregistrand o depreciere de 0,58%, la 8.370,72...

- Acțiunea a vizat Calea Florești și în decurs de o singura ora, între 08.30 - 09.30 nu mai puțin de 5 conducatori auto, toți din Cluj-Napoca, cu varsta între 24 și 45 de ani au fost depistați circulând cu viteza între 101 și 124 km/ora. Toți cei cinci conducatori auto…

- Guvernul german a aprobat exporturi de arme in valoare de 1,12 miliarde de euro (1,3 miliarde dolari) in trimestrul ianuarie-martie, o scadere de 7,4% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit datelor Ministerului Economiei, noteaza miercuri agentia DPA, potrivit Agerpres.Citește…

- Cea mai mare rețea de socializare – Facebook – a carei companie mama deține popularele Instagram și Whatsapp, a fost aspru criticata și sancționata in ultima perioada, dupa ce nu a reușit sa protejeze datele utilizatorilor sai (sau le-a divulgat intenționat unor terți) și nu a luat masuri pentru…

- Decizia companiei Boeing de a reduce productia avioanelor 737 Max a lovit, luni, actiunile furnizorilor, in timp ce actiunile rivalul sau european Airbus au crescut, transmite Reuters, informeaza Mediafax.Citește și: Presedintele turc Tayyip Erdogan discuta cu Vladimir Putin despre o posibila…

- Retailerul de articole vestimentare H&M a raportat un profit brut in scadere, pentru al șaptelea trimestru consecutiv, in decembrie - februarie ajungand la 112 milioane de dolari, de la valoarea de 1,26 miliarde de dolari, inregistrata in aceeași perioada a anului trecut, potrivit Reuters relateaza…

- Profitul Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvolare (BERD) a scazut cu peste 50% in 2018, dar institutia financiara a anuntat ca va majora semnificativ creditarea in urmatorii trei ani, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Banca de dezvoltare, care investeste in 38 de economii, din…