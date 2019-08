USR-PLUS, alianță parafată. Andrei Caramitru: Au fost negocieri dure USR și PLUS au votat alianța. De maine incepe campania de strangere de semnaturi pentru Dan Barna, asta dupa ce acest lucru trebuia sa se intample de duminica, cand lansarea era programata pentru ora 11:00. Se pare ca au fost neințelegi in USR cu privire la formula din alegeri: alianța electorala sau alianța politica. Vezi aici: Tensiuni in USR-PLUS. A fost amanata lansarea campaniei de strangere de semnaturi pentru Barna Alianța electorala pentru prezidențiale Alianțapentru prezidențiale ”Conducerile USR și PLUS au agreat ultimele modificari la protocolul de alianța politica, in urma… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

