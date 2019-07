Stiri pe aceeasi tema

- El a declarat, de la tribuna Congresului, ca Romania are nevoie de un presedinte puternic in contextul “vremurilor complicate din toata lumea”. “Va chem sa ducem la Cotroceni un presedinte adevarat, un presedinte al tuturor romanilor, nu doar al gastilor grupate in spatele sau, un presedinte care…

- Traian Basescu a declarat ca daca candidatul PPE Manfred Weber preia șefia Comisiei Europene, atunci un reprezentant al Europei de Est ar putea prelua funcția de președinte al Consiliului European. Senatorul mai susține ca funcția aceasta este mai puțin importanta ca cea de șef de stat.Citește…

- Autoritațile de la București fac apel la respectarea democrației in Republica Moldova. Atat președinte Klaus Iohannis, cat și premierul Viorica Dancila transmit ca este esențial ca Republica Moldova sa iși pastreze drumul proeuropean.

- Editia de anul acesta a Festivalului International „George Enescu” va include ca proiect asociat un concert inedit - „From Classic to Jazz” -, creat si interpretat de cantareata Teodora Enache, anunța news.ro.In premiera, „Rapsodia I” si „Rapsodia a II-a”, de George Enescu, vor fi interpretate…

- Social-democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for, conform unor surse parlamentare. El a obtinut 172 de voturi „pentru”. Votul a fost secret cu buletine. Vom reveni cu informații! Camera Deputatilor a vacantat, miercuri, locul…

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a fost prezent miercuri alaturi de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, la lansarea noii sale carți, "EU.RO. Un dialog deschis despre Europa".Evenimentul a avut loc la Teatrul National „I.L. Caragiale” din Bucuresti, Sala Studio.„A fost o discuție ...

