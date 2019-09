USR îl validează pe Barna președinte al partidului în Congres, pe 14-15 septembrie, la Timișoara Dan Barna va fi validat în funcția de președinte al USR într-un congres al partidului care va avea loc la Timișoara, pe 14 și 15 septembrie, potrivit Mediafax. Tot atunci se vor valida și membrii Biroului Național și Comisiilor Naționale de Arbitraj și Cenzori. &"În zilele de 14-15 septembrie 2019, la Timișoara, va avea loc al cincilea congres al partidului Uniunea Salvați România pentru validarea alegerilor interne pentru președintele USR și alegerea noilor membri ai Biroului Național și Comisiilor Naționale de Arbitraj și Cenzori. (...) Sâmbata, dupa-amiaza,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

