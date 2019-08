Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Caramitru susține ca documentarul realizat de Netflix ”The Family”, in care este vorba și despre Romania, are potențialul de a distruge PNL și de a pulveriza candidatura lui Klaus Iohannis.

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, susține ca - in condițiile in care Viorica Dancila a scapat de lupta lui Liviu Dragnea cu “statul paralel” - acum premierul poate sa dea inapoi banii taiați de la instituții precum SPP, sa doteze Poliția și sa renunțe la “umflarea…

- Klaus Iohannis: "Incepe schimbarea in bine!". S-a terminat razboiul Dragnea - Iohannis? "Poate are dreptate presedintele Iohannis. Ma cam indoiesc insa, pentru ca valul de ura ridicat este greu de coborat peste noapte. Dispariția abrupta a lui Liviu Dragnea, in acest proces ciudat, lasa valul…

- Vizita Suveranului Pontif in Romania ne-a aratat o alta Romanie decat Romania cea de toate zilele. O Romanie in care nu s-au auzit vocile urii, intolerantei, barbariei politice. Deci se poate trai si in buna pace? Se pot intalni credinciosi de confesiuni diferite, dar si romani si unguri in acelasi…

- Cei care au votat la ambele scrutine sunt mai activi in mediul online, insa mai puțin interesați de politica decat cei care au votat doar la europarlamentare, mai arata sondajul IRES. Cei care au votat la ambele scrutine au incredere mai ridicata in Klaus Iohannis și in Dacian Cioloș, iar…

- Dupa europarlamentare, președintele Klaus Iohannis cere demisia guvernului Presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: Arhiva/ Administratia prezidentiala RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 mai, ora 21:01) Klaus Iohannis: Buna seara, dragi români! Sunteti…

- Vrei sa știi ce se intampla la Brașov in timpul procesului electoral? Echipa Newsbv.ro te va ține conectat la toate evenimentele din perioada alegerilor, minut cu minut. Aici vei gasi declarații ale candidaților, daca sunt incercari de frauda electorala, prezența la vot. La nivelul județului Brașov…

- Liviu Dragnea, a comentat, miercuri seara, la Romania TV, declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis care a afirmat astazi ca PSD incearca sa boicoteze acest referendum. Liderul PSD a declarat ca PSD-ul nu a boicotat "niciun referendumul, alții au boicotat referendumul" și l-a numit pe Iohannis…