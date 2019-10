Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna, președintele Uniunii Salvați Romania, a declarat ca votul pe care l-a acordat pentru adoptarea moțiunii de cenzura nu a fost unul „impotriva lui Dancila ca sa vina Ponta la putere” și este de parere ca soluția o reprezinta organizarea de alegeri anticipate. Liderul USR a scris pe Facebook…

- "Iohannis are toate carțile caștigatoare in mana. Trebuie doar sa joace! Și va avea tot ce și dorește: Orban Premier sau Alegeri Anticipate! Cheia se numește ORBAN. Nici nu a picat inca Guvernul Dancila, ca deja se lucreaza la tot felul de scenarii prin care sa i se forțeze mana Președintelui…

- "Ce interesant! Unii reprezentanti ai PNL si USR jignesc din rasputeri ALDE si pe Calin Tariceanu, doar-doar ne-om supara si n-am mai vota motiunea de cenzura, ca sa-i scapam de frica guvernarii Ii asigur ca declaratiile lor nu ne schimba opinia nici in ce priveste votarea unei motiuni de cenzura…

- "Mesajul presedintelui este mesajul cumva consecvent cu pozitia pe care o are si USR si pe care am avut-o tot timpul: este nevoie de alegeri anticipate, aceasta este pozitia pe care i-am transmis-o presedintelui de cate ori am avut ocazia sa stam de vorba. In momentul de fata, acest guvern nu mai…

- ”Foarte urat gest de la PNL și de la Presedinte sa profite de ziua de 10 August sa iși lanseze formal campania electorala. Eu nu știu ca 10 August sa fie deținut de vreun partid. Nu prea au fost sefi de la PNL sa iși ia gaze cu noi data trecuta. Stiu doar ca au achiziționat dupa cațiva ca sa para…

- Presedintele ProRomania Victor Ponta conditioneaza formarea unei aliante cu ALDE de schimbarea Guvernului actual si a programului de guvernare “Dragnea-Valcov”. El sustine ca propunerea sa este posibila „daca ALDE nu mai sustine actuala formula” de guvernare, potrivit Mediafax. „Mi-am descoperit o multime…

- Este, oare, președintele Romaniei lipsit de puteri? Atat de lipsit de puteri cum pretind aceia care, in loc sa caute soluții, umbla mereu, de-a bușilea, dupa scuze? Incercand sa explice ce a vrut sa spuna poetul cand a declarat ca, daca era președintele țarii, tragedia de la Caracal nu ar fi avut loc,…

- Andrei Caramitru, fostul consilier al presedintelui USR Dan Barna, a aratat, pe pagina sa de Facebook, cati romani sunt in diaspora in acest moment, dar si ce s-ar putea intampla in urmatorii 20 de ani daca migratia