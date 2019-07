Parlamentul European a ales-o marti in functia de Presedinte al Comisiei Europene pe Ursula von der Leyen, care isi va incepe mandatul de cinci ani pe 1 noiembrie 2019. Din 733 de voturi exprimate, un singur vot a fost invalidat. 383 de eurodeputati au votat pentru, 327 impotriva, iar 22 s-au abtinut, informeaza legislativul european pe site-ul sau. In momentul de fata, Parlamentul numara 747 de deputati in urma notificarilor oficiale venite din partea autoritatilor statelor membre, prin urmare pragul necesar a fost de 374 de voturi (mai mult de 50% din membri). Alegerea a avut loc prin vot secret…