- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera. Cinci sute de locuitori din Salisbury, clienti ai pub-urilor, au fost sfatuiti sa isi curete bunurile ca masura…

- Guvernul de la Londra va raspunde ''adecvat'' in cazul in care se va descoperi ca o tara straina a fost implicata in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, incident petrecut in sudul Angliei in urma cu o saptamana, a anuntat duminica ministrul britanic al finantelor Philip…

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa. Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian Zizzi…

- Anchetatorii britanici au descoperit urme ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale intr-un restaurant unde acestia mancasera, a relatat BBC sambata seara, potrivit dpa.Substanta respectiva a fost gasita in restaurantul italian…

- Serghei Skripal, dublul spion rus, care a fost otravit cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, se intalnea luna de luna cu vechiul sau contact din serviciul britanic de informatii externe, MI6, a relatat sambata cotidianul britanic The Times.

- Serghei Skripal, dublul spion rus, care a fost otravit cu un agent neurotoxic in Marea Britanie, se intalnea luna de luna cu vechiul sau contact din serviciul britanic de informatii externe, MI6, a relatat sambata cotidianul britanic The Times, citat de EFE. Skripal, in varsta de 66 de ani, care se…

- Au aparut noi imagini cu fostul spion rus și fiica lui, care au fost otraviți. La cinci zile dupa ce au fost gasiți inconștienți, Sergei Skripal Skripal și fata sa, sunt inca internați in spital, impreuna cu detectivul Nick Bailey. Acesta din urma e casatorit, are doi copii și a fost și el otravit cu…

- Rusia poate ajuta Marea Britanie in ancheta cu privire la otravirea unui fost agent dublu rus GRU si a fiicei sale in regat, a declarat vineri ministrul rus de Externe Serghei Lavrov, care a catalogat insa drept ”propaganda” acuzatii cu privire la o eventuala implicare a Moscovei in aceasta otravire,…

- Ministrul de interne britanic Amber Rudd a vizitat vineri locul in care un fost agent rus a fost gasit inconstient pe o banca in fata unui centru comercial din Salisbury (sudul Angliei) dupa ce a fost otravit cu o substanta neurotoxica, relateaza Reuters. Fostul agent dublu rus Serghei…

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- "Evenimentele de duminica sunt o amintire clara, daca vreodata a fost necesara, a situatiilor periculoase cu care se confrunta serviciile noastre de urgenta si daruirea si curajul de care acestia dau dovada in fiecare zi pentru a ne mentine in siguranta", a declarat premierul britanic Theresa May.Serghei…

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor "nerusinata si iresponsabila", scrie The Guardian, citat de news.ro. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa,…

- In ultimele zile, scandalul internațional care ține primele pagini ale ziarelor se refera la agentul dublu Serghei Skripal. Dupa ce barbatul și fiica sa au fost la un pas de moartea, Marea Britanie a avertizat Rusia ca nu va sta deoparte, și va acționa „fara ezitare” pentru a-i aduce pe cei vinovați…

- Ministrul de interne britanic a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor „nerusinata si iresponsabila”, scrie The Guardian. Intr-un discurs in Camera Comunelor, Rudd a spus ca Sergei Skripal, in varsta de 66 de ani si fiica sa, Yulia, in varsta…

- Ministrul de interne britanic, Amber Rudd, a calificat otravirea fostului spion rus Sergei Skripal, in Salisbury, drept o tentativa de omor „nerusinata si iresponsabila”, scrie The Guardian.

- Ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, a declarat joi ca guvernul de la Londra va face totul pentru ca persoanele vinovate de tentativa de ucidere a fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia "sa fie aduse in fata justitiei", relateaza AFP. "Ne angajam sa facem…

- Politistul britanic care a intrat in contact cu neurotoxina folosita in atacul asupra unui fost agent de spionaj rus se afla in stare stabila si este constient, a anuntat joi ministrul britanic de Interne, Amber Rudd, relateaza site-ul BBC News. "Am aflat in aceasta dimineata de la seful…

- Anchetatorii britanici sunt aproape sa afle ce a cauzat otravirea fostului spion rus Serghei Skripal și fiicei sale in Marea Britanie, dar acest lucru nu inseamna ca ei au o idee despre cine a facut-o, scrie editorialistul Bloomberg, Leonid Bershidsky. „Cu toate acestea, este clar ca cea mai populara…

- Serghei Skripal, cetațeanul rus condamnat pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, si fiica acestuia sunt in stare critica, dupa ce au intrat in contact cu o substanța, in urma unui incident care a avut loc, duminica, in orașul britanic Salisbury. ...

- Fostul ofiter GRU Serghei Skripal, condamnat pentru tradare in Rusia și mai tarziu grațiat, impreuna cu fiica sa, anterior descoperiti leșinați pe o banca in orașul englezesc Salisbury, se afla in stare de coma. Oficialii Scotland Yard, susțin ca, potrivit primelor examinari, cei doi au fost otraviți…

- Informații noi in cazul otravirii fostului spion rus in Anglia. Poliția britanica a anunțat ca impotriva lui Serghei Skripal și a fiicei sale a fost folosit un gaz iritant. Deocamdata nu este clar despre ce tip de otrava este vorba.

- O neurotoxina a fost folosita in incercarea de asasinare a fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale, Yulia, gasiti inconstienti duminica dupa-amiaza in Salisbury si internati in stare critica, scrie News.ro, citand BBC.

- Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, ranit in orasul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanta neurotoxica de genul gazului sarin ori VX, cred anchetatorii britanici, citati de cotidianul The Guardian.

- Fostul agent de spionaj rus Serghei Skripal, ranit in orasul britanic Salisbury, probabil a fost atacat cu o substanta neurotoxica de genul gazului sarin ori VX, cred anchetatorii britanici, citati de cotidianul The Guardian. - continua -

- Fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, si fiica sa, Iulia, se afla in continuare in stare critica, la terapie intensiva, a declarat miercuri politia britanica, lansand un apel catre martori sa ajute cu orice fel de informatii despre acest caz, relateaza Reuters. Serghei Skripal (66 de ani) Iulia (33…

- Oamenii de știința militari ai guvernului britanic inca incearca sa identifice cu precizie substanța misterioasa cu care au fost otraviți fostul spion rus Sergey Skripal și fiica sa, in localitatea Salisbury, din Marea Britanie.

- Anglia se poate retrage de la Campionatul Mondial Rusia 2018, in cazul in care Kremlinul va fi gasit responsabil pentru presupusa tentativa de asasinare a unui fost spion rus. Sergei Skripal (66 de ani), un fost spion rus refugiat in Marea Britanie, și fiica acestuia se afla in stare critica dupa ce…

- Moscova a denuntat miercuri acuzatiile ''fara temei'' la adresa sa dupa presupusa otravire a unui spion rus in Marea Britanie, acuzatii ce vizeaza, in opinia sa, ''sa stimuleze campania antiruseasca'', relateaza AFP. Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa…

- Ministrul britanic al Afacerilor Externe, Boris Johnson, a evocat o punere sub semnul intrebarii a participarii Angliei la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia (14 iunie-15 iulie), din cauza unei afaceri de spionaj, scrie presa britanica de miercuri. Duminica, Serghei Skripal (66 ani), fost…

- Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta dupa presupusa otravire a unui fost agent rus si a fiicei sale cu o substanta pe care anchetatorii inca incearca sa o identifice, relateaza AFP. Ministrul de interne Amber Rudd va prezida aceasta reuniune interministeriala de criza convocata…

- Mai multi localnici din satul Tarnova, unde doi tineri au fost gasiti impuscati intr-un bar miercuri dimineata, au declarat pentru News.ro ca presupusul criminal, care s-ar fi sinucis, era un "scandalagiu". Rafael Emanuel Neamtiu, care avea 23 de ani, locuia in Tarnova cu tatal sau si mama…

- Serviciul de informatii MI5 considera ca otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost o incercare de asasinare legata de Rusia, scrie The Times, citand surse proprii. Poliția și MI5 considera ca faptele inițiale ale anchetei fac posibila discutarea despre ”sponsori” de stat…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, a convocat in regim de urgenta o reuniune a Consiliului national de securitate. Motivul - otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, gasit fara cunostinta pe o banca dintr-un...

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare de cuvant a…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Echipa Angliei poate fi retrasa de la Campionatul Mondial de Fotbal, dupa otravirea spionului Sergei Skripal. Ministrul de Externe al Marii Britanii, Boris Johnson, amenința cu retragerea Angliei de la Cupa Mondiala de Fotbal din Rusia. Potrivit Sport.ro , otravirea fostului spion Sergei Skripal intr-un…

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.

- Politia britanica ancheta marti in vederea elucidarii „cat mai rapid posibil” a circumstantelor misterioasei presupuse otraviri a unui barbat prezentat de presa ca fiind un fost agent rus aflat in serviciul Regatului Unit, spitalizat in stare critica, scrie digi24.ro.

- 'Daca ancheta demonstreaza responsabilitatea unui stat, guvernul Majestatii Sale va raspunde intr-un mod adecvat si robust', a declarat ministrul de externe Boris Johnson in fata parlamentului britanic.Boris Johnson a confirmat identitatea celor doua persoane atacate cu o substanta necunoscuta…

- Acest barbat in varsta de 66 de ani a fost gasit inconstient, alaturi de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani, duminica, pe o banca, intr-un centru comercial din Salisbury, la aproximativ 140 de kilometri sud-vest de Londra.

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Un fost spion rus stabilit in orasul britanic Salisbury si fiica lui au fost internati in stare critica dupa ce au fost contaminati cu o substanta toxica necunoscuta. La spital au ajuns si doi politisti si un membru al echipelor de interventie care au participat la ancheta.

- Un fost spion rus, care primise o identitate noua in Marea Britanie, dupa un schimb de agenti secreti intre Moscova si Washington, este una dintre victimele aflate in stare grava la spitalul din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o substanta necunoscuta. Serghei Skripal a primit azil…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…

