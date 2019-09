Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Maramureș au tras, sambata, cu armele din dotare pentru oprirea unui tanar de 18 ani, care conducea mașina mamei lui. Aceasta i-a sesizat pe polițiști ca fiul ei refuza sa ii restituie autoturismul. In cele din urma, tanarul a facut un accident.

- Mai multe autoturisme distruse, inclusiv o masina de politie si focuri de arma trase in aer - acesta este bilantul „aventurii” unui tanar de 18 ani din Baia Mare care a refuzt sa-i returneze mamei masina pe care o imprumutase anterior. Deoarece tanarul reclacitrant nu a oprit la semnalele politistilor,…

- Sambata, 7 septembrie, in jurul orei 12:15, o femeie domiciliata in Baia Mare a sesizat poliția ca fiul sau refuza sa ii restituie autoturismul, pe care i l-a incredințat anterior, și-și continua deplasarea impreuna cu un prieten. Polițiștii au demarat de indata activitațile specifice in vederea depistarii…

- Doi tineri drogați au fost incatușați, astazi, dupa o urmarire de peste 60 de kilometri in care au intrat in plin intr-o mașina a Poliției, iar agenții au tras mai multe focuri de arma, noteaza observator.tv. Totul a inceput intr-o benzinarie din Baia Mare, acolo unde cei doi tineri,…

- Azi, la ora 12.15, o femeie domiciliata in Baia Mare a sesizat poliția ca fiul sau refuza sa ii restituie autoturismul, pe care i l-a incredințat anterior, și-și continua deplasarea impreuna cu un prieten. Polițiștii au demarat de indata activitațile specifice in vederea depistarii autoturismului indicat.…

- Un adolescent de 16 ani este cercetat penal de politistii din Botosani dupa ce a furat masina mamei sale si a produs un accident rutier, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Potrivit sursei citate, tanarul din localitatea Costesti se afla sub…

- Potrivit sursei citate, tanarul din localitatea Costesti se afla sub influenta alcoolului, valoarea rezultata dupa testarea cu alcool testul fiind de 0,23 mg/l alcool pur in aerul expirat. 'Politistii care s-au deplasat la fata locului au stabilit ca un tanar de 16 ani, din localitatea Costesti,…

- Un grav incident a avut loc, in aceasta seara, in comuna Poienile de Sub Munte, din judetul Maramures. Un politist aflat in urmarirea unui sofer care a refuzat sa opreasca la semnalele oamenilor legii a impuscat din greseala o fetita de 7 ani, pasagera in masina urmarita. Victima a fost transportata…