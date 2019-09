Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Dorian, care s-a abatut asupra statului insular Bahamas, a scazut usor in intensitate si a fost inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson, potrivit celui mai recent buletin publicat luni de Centrul...

- Uraganul Dorian, care a lovit duminica Bahamas și se indreapta spre peninsula Florida, este una dintre cele mai puternice furtuni tropicale formate in oceanul Atlantic și care lovește coasta de est a SUA. Dorian este al cincilea ciclon de categoria 5 format in Oceanul Atlantic in ultimii patru ani și…

- Uraganul Dorian, a doua cea mai puternica furtuna inregistrata vreodata in Atlantic, a lovit duminica noaptea insulele Great Abaco si Grand Bahama din Bahamas si se indreapta periculos de aproape de Florida, cu valuri distructiv de inalte, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC) din Miami,…

- O parte a Americii se afla in fața unei uriașe amenințari. Uraganul Dorian, clasat la cel mai sus nivel pe scara intensitatii, a lovit duminica insulele Abacos in nordul arhipeleagului Bahamas si se apropie de Florida unde lumea a fost evacuata. Este cel mai puternic uragan inregistrat vreodata aici.Rezultat…

- Centrul Național pentru Uragane din Statele Unite a anunțat ca uraganul Dorian a ajuns la categoria 5, transmite CNN. Includerea in aceasta categorie a fost facuta dupa ce meteorologii au masurat la 257 km/h viteza vantului uraganului care se indreapta spre Bahamas și ar putea lovi și Florida. Meteorologii…

- Uraganul Dorian, inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (ce contine cinci trepte), s-a apropiat amenintator duminica dimineata de Bahamas, insa ar putea sa ocoleasca statul american Florida, informeaza AFP. Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul National pentru…

- Uraganul se afla deasurpa Atlanticului, la circa 925 km la est de orasul West Palm Beach, din Florida si la 645 km la est de Bahamas, conform NHC. Dorian ar urma sa ajunga in Bahamas duminica."Cei care nu vor sa fie evacuati se pun intr-un mare pericol. Va implor, nu fiti fara minte si…

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…