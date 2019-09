Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București decide azi daca Traian Basescu a colaborat sau nu cu fosta securitate. Este vorba despre dosarul cunoscut sub numele “Petrov”, numele sub care Traian Basescu ar fi semnat note catre fosta securitatea pe vremea cand era student. Acțiunea impotriva fostului președinte a fost…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta in cursul zilei de azi in dosarul in care Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu.

- Curtea de Apel Bucuresti ar putea pronunta, vineri, sentinta in dosarul dintre Traian Basescu si CNSAS care cere recunoasterea calitatii sale de colaborator al Securitatii. Fostul presedinte sustine ca nu a colaborat. agistratii Curtii de Apel Bucuresti sunt asteptati sa pronunte, vineri, sentina in…

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta vineri in dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu.La ultimul termen din dosar,…

- Traian Basescu a ajuns joi dimineața la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul cu CNSAS. Fostul președinte al Romaniei a declarat ca nu a fost colaborator al fostei Securitati, asa cum a sustinut pana acum. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie sa ma apar. Avem puncte de vedere total diferite,…

- Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel București unde se judeca dosarul cu CNSAS, ca nu a fost colaborator al fostei Securitați, așa cum a susținut in repetate randuri. „Trebuie sa ma apar”, a mai spus fostul președinte. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie sa ma apar. Avem puncte de…

- Decizie importanta in justiție pentru fostul șef al PRO TV, Adrian Sirbu, judecat in prezent in doua dosare penale dupa ce a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Intr-unul dintre acestea, mai exact dosarul Mediafax judecatorii de la Curtea de Apel București…

- Curtea de Apel București a marit recent sumele cu care Alpha Bank trebuie sa despagubeasca doi clienți și firmele acestora, parți carora li s-a furat banii din conturile firmelor de la Sucursala Ploiești a bancii. Decizia Curții de Apel poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casație și Justiție.…