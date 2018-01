Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda ninsorii puternice, cateva mii de oameni protesteaza in Piata Universitatii impotriva modificarii legilor justitiei. Manifestații sunt și in orașe precum Cluj, Timișoara, Sibiu sau Botoșani.

- UPDATE 18:30 Numarul protestarilor creste de la o clipa la alta, in acest moment circa 7.000 de oameni sunt in Piata Universitatii, dupa ce manifestantii au daramat gardurile si au ocupat strada. Se striga lozinci precum "Jandarmeria apara hotia", "PSD Ciuma Rosie" sau "Jos…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, la Curtea…

- PROGNOZA METEO: In intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 20:00, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul noptii vor fi posibile precipitatii mixte si polei. Totodata, vantul va sufla slab pana la moderat, iar minimele vor fi cuprinse intre -5 si -4 grade Celsius.De asemenea,…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Producatorul roman de cosmetice Farmec Cluj a investit anul trecut peste 650.000 de euro pentru retehnologizare si modernizarea productiei, vizand extinderea portofoliului multibrand de pe piata locala. ”Am mizat pe inovatie in fiecare etapa de dezvoltare a produselor noastre: concept, selectarea…

- Un bebelus de sase luni din judetul Neamt a murit din cauza rujeolei, fiind cel de-al 37-lea caz inregistrat de la debutul epidemiei. Potrivit specialistilor, copilul suferea de anemie si era neeligibil pentru vaccinare. De la debutul epidemiei, numarul de imbolnaviri a ajuns la 10.279. Potrivit Centrului…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri, la o intalnire informala cu jurnalistii, ca isi va petrece sarbatorile atat la Sibiu, cat si la Bucuresti. Premierul Mihai Tudose va merge acasa, la Braila, pentru a-si petrece Craciunul. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat…

- Kelemen Hunor iși face sarbatorile la Cluj. Unde merg politicienii in vacanța Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni.…

- Decizia a fost luzata in vor in urma Adunarii Generale de astazi, ora 13.00 si priveste Legea 303/2004 privind Statutul magistraților. Decizia vine dupa ce Senatul a adoptat, marti, in calitate de for decizional, Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor. Judecatorii de la Inalta…

- Deputatul Florin Iordache a declarat marti ca modificarile care se aduc legilor Justitiei nu afecteaza independenta si nu ingradesc lupta impotriva coruptiei, motiv pentru care protestele magistratilor sunt nejustificate. "Am spus ca vom face o dezbatere transparenta si din mediul juridic…

- „Romania: Judges hold protests over legal system changes" este titlul din Washington Post. Sute de magistrati au participat, luni, pe treptele din fata Palatului de Justitie din Bucuresti, la un protest 'tacut' fata de modificarile aduse in Parlament legilor Justitiei si Codurilor penale. Proteste…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca magistratii pot protesta „in calitate de cetateni”, spontan sau organizat. Pe de alta parte, in calitate de magistrați, aceștia au anumite restricții și incompatibilitați. „In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile…

- 'In calitate de cetateni, magistratii isi pot exercita toate drepturile pe care legea le confera. In calitate de magistrati, au restrictiile si interdictiile si incompatibilitatile pe care le prevedere Constitutia, pe de o parte, pe care le prevad legile speciale, pe de alta parte. Fiecare…

- Pentru a saptea zi consecutiv, sibienii s-au strans la pranz in ceea ce au denumit „Zona libera de coruptie", aflata peste drum de sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu. Cateva sute de persoane au participat la al saptelea flashmob, cei mai multi dintre ei venind cu trolere. "Tematica…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au efectuat 17 perchezitii domiciliare in judetele Galati, Braila si Tulcea, la persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat si furt calificat prin metoda”imprietenire…

- Polițiștii constanțeni au reținut 15 persoane banuite de comiterea unor furturi in Capitala și alte opt județe, printre care și Argeș, prin metoda ,,Imprietenire”. Prejudiciul total cauzat de gruparea infracționala este de aproximativ 300.000 de lei. Politistii din Constanța, impreuna cu procurorii…

- Program de duminica: prima data comemorare, apoi protest Mars de comemorare a Regelui Mihai, urmat de un protest in Piata Victoriei, anuntate duminica in Bucuresti, dar și in alte orașe ale țarii. Manifestantii din Bucuresti ar urma sa se adune în Piata Victoriei în jurul orei…

- ”Miercuri și joi aveam niște acțiuni zonale, aveam ședințe de partid in 11 județe, aveam conferințe de presa la nivelul a 34 de organizații județene și aveam mitingurile sambata. Toate aceste sunt acțiuni politice. Toate se suspenda. Trebuiau sa fie mitinguri in 32 de orașe plus Bucureștiul.…

- The Associated Press si Washington Post au scris despre protestele ce din România, mentionând ca românii sunt nemultumiti de activitatea partidului de guvernamânt, pe care l-au numit ”ciuma rosie”. ”Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele…

- Potrivit unui studiu realizat de o platforma de imobiliare si de agentia D&D Research, orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila. La polul opus, Brasov…

- “Hotii, Hotii”, au strigat protestatarii in fata sediului Guvernului, 30.000 de persoane adunandu-se in Bucuresti iar alti 20.000 in alte 70 de orase, scrie Reuters. Agenția AFP noteaza ca "Protestatarii, care au avut un mic conflict cu fortele de ordine, au numit partidul de guvernamant drept…

- Primul magazin Teilor din Oradea s-a deschis de cateva zile in centrul comercial și de diverstisment Lotus Center! “Fiecare bijuterie Teilor are o poveste, poarta o semnificație deosebita sau are prinse in montura pietre prețioase. Diamantele sunt amfitrioane insoțind aproape de fiecare…

- In perioada 17-19 noiembrie, la Brasov, au avut loc intrecerile Cupei Romaniei la taekwondo WT. La startul acestei competitii, s-au prezentat aproximativ 500 de sportivi reprezentand 26 de cluburi din Bucuresti, Botosani, Iasi, Galati, Focsani, Slatina, Targu Mures, Miercurea Ciuc, Targu Ocna, Cluj…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma accidentului au rezultat trei persoane…

- Meteorlogii avertizeaza ca, in aceste trei judete din zona Moldovei, se va inregistra ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza viscolului, a caderilor de zapada si a caderilor de stanci,…

- Peste 2.500 de persoane au protestat duminica seara la Timișoara, Brașov, Cluj Napoca și Sibiu, impotriva masurilor fiscale și de reformare a justiției ale guvernarii PSD+ALDE, manifestațiile incheindu-se fara incidente. *Protest în Piața Victoriei; în jur de 150 de persoane…

- Proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand sa plece in mars…

- Potrivit raportarilor saptamanale, numarul deceselor din cauza rujeolei este de 35, aceasta cifra fiind inregistrata si saptamana trecuta. "Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 10.11.2017 este 9.822, din care 35 de decese (9 in jud. Timis, 6…

- ISP: 94 de cazuri noi de rujeola confirmate in ultima saptamana Numarul total de cazuri confirmate de rujeola in Romania raportate pana vineri este de 9.822, cu 94 mai multe decat saptamana trecuta, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul…

- TAROM are bilete ieftine de 1 decembrie odata cu lansarea ofertei „Ziua Naționala ne regasește impreuna”. Puteți cumpara bilete cu reduceri semnificative, incepand cu 39 de euro dus-intors ca sa zburați atat in Romania, cat și in strainatate. Oferta este valabila daca biletele de avion sunt cumparate…

- Peste 30.000 de oameni s-au strans in mai multe orase din tara in semn de protest fata de modificarile la legile Justitiei. Oamenii au scandat lozinci impotriva PSD, a lui Liviu Dragnea, dar si impotriva ministrului Tudorel Toader. Cei mai multi oameni au iesit in strada la Bucuresti, urmati de Cluj,…

- Platforma Romania 100 Uniunea Salvati Romania si Platforma Romania 100 vor participa la marsul anuntat pentru duminica seara, sub denumirea ”NU vrem sa fim o natie de hoti!”, pe retelele de socializare anuntandu-si prezenta circa 10.000 de oameni. UPDATE 21.50. Protestele s-au incheiat UPDATE 21.16:…

- Mii de persoane se afla deja in fața Guvernului, iar numarul celor sosiți la protestul „Nu vrem sa fim o nație de hoți!” crește continuu. Și in alte orașe din țara - Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Galați, Iași, Craiova, Ramnicu Valcea - s-au adunat sute de oameni.

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii se vor aduna in fata Guvernului, urmand ca, in jurul orei 19.00, sa plece in mars spre Parlament. Manifestatii…

- Peste jumatate (54%) din locuintele finalizate anul trecut in cele mai mari sapte piete rezidentiale din Romania (Bucuresti, Cluj - Napoca, Timisoara, Iasi, Constanta, Sibiu si Brasov) au fost in localitatile limitrofe marilor orase, potrivit unui raport intocmit de compania de consultanta imobiliara…

- Potrivit IGSU, in urma avertizarilor de cod galben si portocaliu valabile in data de 30 octombrie, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate efecte negative la nivelul a 18 localitati din 12 judete: Bihor, Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Constanta, Dambovita, Hunedoara, Iasi, Mures, Satu Mare si…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) anunța marți ca in urma avertizarilor de Cod Galben și Portocaliu din ultimele 24 de ore au fost inregistrate efecte negative in 18 localitați din 12 județe, precum și in municipiul București. Este vorba de județele Bihor, Botoșani,…

- Teatrul Vienez de Copii, in parteneriat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, Inspectoratul Scolar Judetean Bihor si Universitatea Oradea, organizeaza conferința „Teatrul in educație”. Conferinta este parte integranta a proiectului „Inițiativa educaționala naționala”. Proiectul…

- Senatul dezbate luni Legea vaccinarii obligatorii, in plen. Votul senatorilor nu este decizional, proiectul urmand sa mearga și la Camera Deputașilor, unde se va da votul final. Comitetul liderilor grupurilor parlamentare din Senat a decis, luni, includerea pe ordinea de zi a plenului a proiectului…

- 115 cazuri de rujeola au fost inregistrate in Teleorman de la debutul epidemiei in Social / 9.670 de cazuri de rujeola s-au inregistrat la nivelul intregii tari pana vineri, 20 octombrie, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. De asemenea, numarul deceselor…

- Numarul deceselor cauzate de rujeola raportate pana vineri a ajuns la 35, potrivit site-ului Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). Situația deceselor este: noua in județul Timiș, șapte in Dolj, șase in Arad, trei in Caraș Severin și cate unul in Bihor, Brașov, Calarași, Cluj, Neamț, Satu…