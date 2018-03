UPDATE Olt: Copilul din Topana a fost transportat la spital cu ajutorul unei autospeciale ISU

Stiri pe aceeasi tema

- Autospeciala pentru transport personal si victime multiple si o autospeciala multifunctionala de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt intervin, vineri dimineata, in zona de nord a judetului, in sprijinul unei ambulante, pentru a prelua un copil bolnav din comuna Topana, a anuntat…

- Pompierii intervin, vineri dimineata, pentru recuperarea a sase persoane care au ramas inzapezite intr-o zona de padure dintr-o localitate din judetul Mehedinti, iar reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) spun ca interventia este dificila din cauza stratului consistent de…

- Peste 30 de hectare de padure si 320 de hectare de pasune din localitatile Corabia si Gircov au fost inundate de apele Dunarii, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. Acesta a precizat ca terenurile inundate sunt situate…

- Patru ofiteri, 21 de subofiteri si localnici din zona intervin miercuri seara in localitatea Augustin pentru consolidarea digului, dupa ce debitele raului Olt, in crestere, s-au revarsat peste acesta, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, Luiza Danila,…

- Cauza probabila a incendiului izbucnit marti seara la Termocentrala Turceni este un scurtcircuit electric produs la un aparat de comanda si control defect, a informat miercuri purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), un incendiu a izbucnit, marti seara, la Termocentrala de la Turceni, judetul Gorj. "Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum si ard cabluri electrice", au precizat reprezentantii IGSU, pentru News.ro.…

- Mai multe gospodarii au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar intr-una dintre aceste apa a intrat și in casa. Voluntarii serviciului local de urgența, impreuna cu pompierii…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis AGERPRES. ''In urma precipitatiilor abundente…

- Pompierii salajeni au intervenit in ultima saptamana la 56 de evenimente, dintre care sase incendii, o indepartare de elemente partial desprinse la fatada unui imobil de pe strada Tudor Vladimirescu din Zalau si 49 de misiuni de acordare a primului ajutor calificat de catre echipajele SMURD. Potrivit…

- 10.27 Din pacate, pompierii au gasit intre resturile din sura cadavrul carbonizat al unui batran de aproximativ 70 de ani. 9.25 Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Satu Nou (Halchiu). Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- ULTIMA ORA…Transportat de urgența la o unitate spitaliceasca din Iași, șeful Inspectoratului pentru Jandarmi Vaslui este acum in afara oricarui pericol. Colegii au povestit ca ieri, 8 Martie, acestuia i s-a facut brusc rau. Se uita intr-un punct fix și nu mai mișca deloc. A fost solicitat ajutorul prin…

- Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice…

- Cadavrului unui barbat de 80 de ani, din satul Santandrei, de langa Deva, a fost descoperit marti la o adancime de doi metri in paraul Cerna, in dreptul unui stavilar construit de castori, locul fiind identificat cu ajutorul unui caine de serviciu al pompierilor militari, potrivit Inspectoratului…

- Pompierii de la subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost solicitati, in saptamana 26 februarie-4 martie, sa intervina la 72 de evenimente, au transmis reprezentantii institutiei, intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, 61 dintre interventii au vizat…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au plecat joi dimineata catre patru localitati rurale izolate de nametii de zapada pentru a prelua cazuri medicale de urgenta care necesita transportul la spital, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Anca Chirita.…

- F. T. Anul trecut, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “ Șerban Cantacuzino” Prahova au fost solicitați sa intervina in peste 14.000 de situații de urgența, fapt care a insemnat o creștere a numarului de intervenții cu aproape trei la suta comparativ cu 2016.…

- Doua persoane cu probleme medicale au fost internate, miercuri dupa-amiaza, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din municipiul Tulcea, dupa ce lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta au intervenit in sprijinul lor cu o senilata primita din judetul Mures. Purtatorul de…

- O fetita de doi ani cu stare febrila, din localitatea Ulmi, din apropierea municipiului Slatina, a fost transportata marti dimineata la spital cu autosenilata pompierilor, dupa o interventie de aproximativ trei ore. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea intervine pentru preluarea si transportul unei femei din localitatea Agighiol, in varsta de 89 ani, traumatizata prin cadere.Din cauza drumurilor pline de zapada, militarii au fost nevoiti…

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii militari intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cisterna care transporta motorina, pe DN1A, inainte de intrarea in Bradet. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brașov, Luiza Danila, a precizat ca incendiul a izbucnit la una…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, militarii au fost sesizati sa intervina la un apartament dintr-un bloc de pe strada Soveja, de catre un vecin care l-a auzit pe copil plangand si smucind clanta usii de la intrarea in locuinta.…

- Pompierii din judetul Suceava au intervenit, duminica dimineata, la un accident produs pe raza localitatii Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile. Soferul a fost incarcerat, fiind scos de catre echipajele speciale si predat medicilor. El a suferit multiple traumatisme…

- O barbat de 76 de ani a decedat intr-un accident de circulatie petrecut joi pe DN 19, langa aeroportul Satu Mare, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal, ambii soferi ramanand incarcerati, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare, Adriana…

- Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca sa cada, au intervenit alpinistii care au impins-o in balcon de unde a fost preluata de medici. Pompierii din Bucuresti au anuntat, miercuri, ca, dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii…

- Un apel la 112 a anunțat in jurul orei 09:00 faptul ca un incendiu a izbucnit la la turla Bisericii Reformate din Rascruci. La fața locului au fost imediat trimise mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Avram Iancu Cluj. Pompierii sosiți la fața locului au acționat…

- Doua autospeciale au fost mobilizate in noaptea de luni spre marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un grajd din comuna Cergau, localitatea Gergau Mic. Pompierii din Blaj au fost solicitați sa intervina in miezul nopții, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Flacarile…

- Pompierii de la Stația Vidra, au o Autospeciala de Stingere cu Apa și Spuma, și reprezentanții Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU), intervin la aceasta ora (20.50) pentru stingerea unui incendiu anunțat la un adapost de animale din comuna Negrilești, punct Dealul Fagilor. Intervenția…

- • Primul a fost adus la Buzau in luna iulie a anului trecut Dupa cum anunta in sedinta de bilant a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, din luna ianuarie, adjunctul inspectorului general, colonel Cezar–Mihai Damian, anul acesta va fi bogat in ceea ce priveste…

- Pompierii au salvat 81 de persoane, cateva sute de animale si peste 33 de milioane lei, in timpul interventiilor de stingere a incendiilor produse in anul 2017, in judetul Olt, potrivit raportului de bilant al activitatii Inspectoratului pentru situatii de Urgenta (ISU) Olt. Potrivit aceluiasi…

- In cadrul ședinței de ieri in care s-a prezentat bilanțul activitații din anul 2017 al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), a luat cuvantul și inspectorul general care a avut numai cuvinte de lauda la adresa personalului de la Botoșani.

- Autocamionul in care se aflau cei doi barbati a derapat si a ajuns pe camp, unde a lovit un copac. Dupa accident, pasagerul a ramas incarcerat si pentru a fi scos a fost necesara interventia unor echipaje ISU cu autospeciala de descarcerari grele. "Pompierii de la descarcerare au indepartat…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Geoagiu de Sus. ISU a anunțat ca au fost deplasate la fața locului doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Nu s-au inregistrat victime. FOTO: Arhiva

- Pompierii din municipiul Roman au intervenit, joi seara, pentru salvarea a doua persoane care au ramas înzapezite într-o masina care circula pe un drum din localitatea Prajesti, comuna Secuieni, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Cateva lebede s-au stabilit, la inceput de an, pe raul Mures, intre Semlac si Seitin, fiind observate de catre pescari, dar si de catre reprezentanti ai Administratiei Parcului National Lunca Muresului. Conform specialistilor, aparitia in diverse locuri din judet a acestor pasari a devenit…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat in statiunea Mamaia pe partea cu lacul Siutghiol. La fata locului intervin doua autospeciale…

- O autospeciala destinata interventiei si salvarii de la inaltime, de la 42 de metri, a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Unirea" Alba, care dispunea de una din anii 70. "Este printre cele mai moderne. Ea este foarte necesara, intrucat avem autoscara veche, din anii…

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Pompierii au reusit sa elibereze capul sondei in flacari din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de doua saptamani, asteptand o solutie din partea specialistilor pentru captarea gazelor, care continua sa iasa din pamant, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Intervin in orice conditii si ori de cate ori este nevoie. Trec prin apa si foc la propriu si au mers ani la randul la interventii cu autospeciale in prag de pensionare. Iata insa ca sfarsitul anului 2017 le-a adus pompierilor constanteni mai multe motive de bucurie. Salvatorii ISU au primit autospeciale…

- Trei autospeciale si un container de suport logistic in valoare totala de peste 1,5 milioane de euro au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures, in cadrul Proiectului MULTIRISC - Modul I. Seful ISU Mures, lt. col Calin Handrea, a declarat…