- Președintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, astazi, de magistrații Inaltei Curți de Casație și Justiție la inchisoare cu executare, in dosarul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din Teleorman. Magistrații l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și șase luni de inchisoare.…

- Procurorii DNA au solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie termene mai scurte in dosarele lui Liviu Dragnea si Darius Valcov, au precizat, pentru Mediafax, reprezentantii biroului de presa al Directiei. Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au precizat ca DNA a cerut Inaltei Curti de…