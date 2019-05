Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ighiu au identificat un taximetrist din Alba Iulia ca persoana banuita de comiterea infracțiunii de „insusirea bunului gasit”. Acesta ar fi gasit in masina de serviciu un telefon mobil, pierdut de un client, pe care nu l-a predat, in termen de 10 zile, autoritatilor sau proprietarului…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Sanpetru, a fost reținut și este cercetat penal, dupa ce a furat un telefon mobil dintr-un cabinet stomatologic. Polițiștii l-au identificat imediat pe autorul faptei și au recuperat bunul furat, acesta fiind restituit pagubitei. „Cu ocazia cercetarilor efectuate,…

- Crima infioratoare, marti seara, in Puchenii Mari. Un barbat in varsta de 47 ani, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice, si-a ucis tatal, cu un cutit. Ulterior crimei, criminalul a sunat la 112 marturisindu-si fapta. Politistii si un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova…

- Politistii din Aiud au retinut doi barbati banuiti de talharie. Acestia ar fi intrat in locuinta unui varstnic din comuna Hoparta, pe care, prin amenintare si violenta, l-ar fi deposedat de o suma de bani si de un telefon mobil. La data de 12 martie 2019, politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud i-au…

- Polițiștii clujeni au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un tanar banuit de comiterea unei talharii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sambata, 23 februarie 2019, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au depistat, in flagrant delict, pe un barbat de 42 de ani, din municipiul Deva, județul Hunedoara, in timp ce sustragea telefonul mobil al unei femei care afla intr-un magazin din Alba Iulia.…

- A sustras un telefon mobil din locuința unui prieten. Tanar de 18 de ani, din Abrud, cercetat de polițiști pentru FURT Politistii din Abrud l-au identificat pe un tanar din oras ca persoana banuita de furtul unui telefon mobil. Ar fi profitat de neatentia unui prieten si ar fi furat din locuinta acestuia…

