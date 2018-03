Unul din pionierii magazinelor online din Romania dezvaluie cum a ajuns la vanzari anuale de 20 de milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri s-au gandit, in 2013, ca romanii ar aprecia sa poata economisi minutele alocate zilnic pasiunii lor pentru cafeaua de calitate. Asa s-a nascut ideea unui coffee spot cu un design inedit, gandit cu directie clara catre franciza, concept ce a necesitat o investitie initiala de 12.000 de euro…

- Comertul online din Romania a avut anul trecut cea mai spectaculoasa crestere din Uniunea Europeana, insa, cu toate acestea, nu am reusit sa le prindem din urma pe celelalte state la capitolul „Cifra totala de afaceri in comertul digital”.

- Presedintele Klaus Iohannis i-a primit, marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrii Apararii, respectiv pe sefii delegatiilor ministeriale ai celor noua state membre ale Aliantei Nord-Atlantice din Flancul Estic, exprimandu-si convingerea ca summitul din iulie va fi un moment de etapa semnificativ in…

- Bogdan Chirieac spune ca schimbare lui Tillerson de la carma Departamentului de Stat nu este surprinzatoare. Analistul politic pune acțiunea lui Trump pe baza disensiunilor cu Tillerson și amintește de clauza din contractul fostului Secretar de Stat. Totodata, Bogdan Chirieac transmite ca modificarea…

- Sunt printre cei mai iubiti cantareti de la noi, iar piesele lor au trecut si granita Romaniei. Uite cine va juriza cel mai nou concurs de voci. Antonia, Feli, Carla’s Dreams și Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The…

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Criza imunoglobulinei, partial rezolvata Zece mii de doze de imunoglobulina vor ajunge în tara în cel mult doua saptamâni, spune ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Potrivit acesteia, criza imunoglobulinelor este, astfel, partial rezolvata, dupa activarea Mecanismului…

- Fundatia EOS, in parteneriat cu Asociatia Nationala a Bibliotecilor Publice din Romania si Asociatia APDETIC, anunta derularea, in perioada 19-25 martie, a campaniei de alfabetizare si incluziune digitala "Hai pe NET, 2018!". Lansarea oficiala a campaniei are loc vineri, de la ora 11,00, la sala de…

- Un tanar originar din Ocna Mureș, care a lucrat mai mulți ani in Marea Britanie, inclusiv la cules de capșuni, a dezvoltat un business la Cluj, care incepe sa aiba succes, in condițiile in care in Alba, pe acest domeniu, se afla cei mai mari jucatori din Romania. Dacian Bugnar vrea ca peste ani, Via…

- Românii au ajuns la vânzari pe platforma Amazon de cel puțin 50 de milioane de dolari, vânzatorii din top 10 realizând anul trecut vânzari de peste 25 de milioane de dolari. ”Platforma Amazon în momentul de fața este cel mai simplu mod de a porni o afacere…

- In urma scandalului Diesegate, grupul Volkswagen (VW) a fost obligat sa deschida o campanie de rechemari in service pentru modificarea soft-ului „minicinos” care masluia rezultatele testelor de noxe, campanie care a avut in Romania cel mai mic succes. Practic, numai 30 la suta dintre proprietarii romani…

- Declaratia a venit ca urmare a unei intrebari adresate de presa in legatura cu noile dotari ale armatei ruse si cu afirmatiile presedintelui rus Vladimir Putin cum ca sistemul antiracheta nu ar constitui un obstacol pentru noua racheta intercontinentala denumita 'Sarmat'. 'Noi, ca tara membra…

- Romanii se lasa din nou prinsi de febra cumparaturilor, in aceasta perioada, si, pentru ca timpul nu ne mai permite sa strabatem magazinele, online-ul este cea mai la indemana solutie. De la retaileri care livreaza in aceeasi zi pana la micile magazine online nisate, solutia salvatoare este, de fapt,…

- BMan, magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fata de anul anterior.Cresterea business-ului BMan s-a datorat investitiilor in noile categorii de produse, in dezvoltarea serviciului de…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty detinut de antreprenorul Octavian Jomir, si-a dublat cifra de afaceri in 2017, atingand pragul de 1,5 milioane de euro. In cei 5 ani de la infiintarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, in valoare totala de aproximativ…

- Președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a fost de curand intr-o vizita extrem de interesanta in SUA cu ocazia National Prayer Breakfast. Acolo președintele Leonardo Badea a avut mai multe intalniri extrem de importante la nivelul instituției omoloage de peste ocean, dar și la nivelul…

- ING Romania lanseaza noua platforma digitala, ING Business, dedicata clientilor Mid Corporate Banking, respectiv companii cu cifra de afaceri intre 2 milioane si 500 de milioane de lei. Lansata incepand cu luna aprilie, platforma va oferi o experienta de tip omnichannel si va fi disponibila…

- Direcția Naționala Anticorupție a pierdut in prima instanța procesul intentat de un avocat din dosarul lui Paul de Romania pentru ca a fost incatușat excesiv. Avocatul Robert Roșu, de la Țuca, Zbarcea și Asociații, a reușit sa convinga judecatorii Tribunalului București ca DNA trebuie sa ii plateasca…

- Din 600.000 de firme inregistrate in Romania, doar 45.000 au cont pe reteaua de socializare Facebook, arata un studiu al Facebrands - principala platforma de analiza a cifrelor Facebook in Romania. „Explicatia multora dintre patronii care continua sa ignore cea mai mare retea sociala din Romania este…

- Nico, pe numele ei real Nicoleta Matei, este posesoarea uneia dintre cele mai bune voci feminine de pe scena muzicala din Romania. Artistei in varsta de 48 de ani nu i-a fost deloc ușor sa se impuna pe piața muzicala din țara noastra. A avut parte de momente extrem de dificile, mai ales atunci cand…

- Atunci cand iti doresti sa devii un antreprenor de succes sau ai deja un business pe care vrei sa il dezvolti, trebuie sa inveti cat mai mult de la cei care au ajuns in top. Pentru ca nu sunt intotdeauna accesibile conferintele sau cursurile, fie ele online sau offline, cea mai la indemana…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu "consecinte internationale" pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost "cel mai distructiv si costisitor din istorie", potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP.Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - "iresponsabil si…

- REAL MADRID PSG. Meciurile dintre Real Madrid si PSG sunt de genul care pot marca un sezon intreg. Vom juca in fata unei mari echipe cu jucatori excelenti, pe care ii respectam mult. Dar noi am demonstrat ca avem un grup foarte puternic, unit cu multa experienta in aceasta competitie", a declarat…

- Statele Unite sunt deschise la discutii cu Coreea de Nord, a declarat vicepresedintele american Mike Pence dupa deplasarea sa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, relateaza luni dpa, conform agerpres.ro. Intr-un interviu acordat la bordul avionului cu care se intorcea acasa, Pence…

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in contextul diminuarii rolului SUA.…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Am discutat cu Florin Constantin, care a pornit impreuna cu Stefania un business care le permite ambilor astazi sa calatoreasca in toata lumea, sa lucreze de oriunde, din fata laptopului, si sa castige cat altii nici nu viseaza. Cum a fost posibil totul? De unde a venit ideea? Cum ar putea si altii…

- Elena Udrea și Victor Ponta continua sarabanda dezvaluirilor despre venirea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA. Daca Elena Udrea insista in a spune ca ea i-a propus-o pe Kovesi, Victor Ponta are explicații diferite fața de acum trei ani. Intr-un dialog pe care l-a avut, la Romania TV, cu jurnalistul…

- • Politistii Inspectoratului General pentru Imigrari – Biroul pentru Imigrari Valcea au organizat, in data de 05 februrie 2018, o actiune in scopul prevenirii si combaterii sederii ilegale a strainilor, pe raza de competenta. Cu aceasta ocazie, a fost depistat cu sedere ilegala un barbat, in varsta…

- Fara unele comisioane pentru conturi bancare de plati cu servicii de baza Începând de luna aceasta, românii care folosesc conturi bancare de plati cu servicii de baza au scapat de plata anumitor comisioane. A intrat în vigoare o lege privind comparabilitatea comisioanelor…

- Ce este Loteria Vizelor. Programul Loteria Vizelor ofera in fiecare an șansa pentru 55.000 de oameni sa obțina permis de ședere in SUA și sa beneficieze de toate drepturile unui cetațean american, mai puțin dreptul de a vota. Programul Loteria Vizelor funcționeaza din anul 1995. In fiecare an, 55.000…

- Comerțul online din România este estimat în anul 2018 la peste 3 miliarde de euro, cu 30% mai mult decât anul precedent, afirma eCommerce Foundation. O piața care trece zilnic prin schimbari care au la baza comportamentul consumatorului, dar și automatizari care permit o mai mare…

- Doctorul Pompiliu Popescu a dat detalii despre candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Are un program de mare anvergura. Va revoluționa fotbalul romanesc”. Ionuț Lupescu va candida, foarte probabil, la alegerile din 18 aprilie . Doctorul Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei, e convins ca Lupescu va…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, presedintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfactie, dar si cu oarecare surprindere ca reprezentantii comunitatilor evreiesti din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce priveste combaterea…

- In epoca Facebook si Instagram, in care facem totul pentru a obtine aprobarea celor din jur, rare sunt locurile si momentele in care putem fi noi insine. O veste buna este ca un astfel de loc tocmai a aparut in Romania si poarta numele Painting Room: un spatiu in care te poti juca, la propriu, cu pensule…

- SIMONA HALEP-DESTANEE AIAVA ONLINE STREAM LIVE EUROSPORT. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament al sportivei noastre, dupa despartirea de Adidas, într-o postare pe contul sau…

- Mare grija cat va imprumutati, mai ales ca nu mai este foarte complicat. Mai multe banci din Romania urmeaza sa lanseze, ori au deja, credite online. Practic, după câteva click-uri, banii vă intră direct în cont. În plus, tot pe telefon sau de la calculator, puteţi…

- SEO este, de multi ani, unul dintre cele mai importante canale de marketing online, numarul de cautari pe Google de pe telefonul mobil fiind aproape dublu fata de acum 2 ani. Mai mult decat atat, la nivel mondial, 40% din totalul traficului pe care il genereaza un website provine din cautarile naturale…

- Autoritațile din Galați sunt in mijlocul uni scandal internațional din cauza proiectului care prevedea construirea unui tunel pe sub Dunare. In urma cu ceva timp se discuta despre ideea construirii unui tunel pe sub Dunare . Ideea a fost, insa abandonata. Acum este scandal la Galați, iar proiectul tunelului…

- Sa faci un cadou memorabil unui barbat este o adevarata provocare, iar conceptul de "Gift Concierge" vine ca un colac de salvare in cele mai dificile momente. Elena Miu a sesizat aceasta nevoie majora pe piata romaneasca si nu a stat cu mainile in san. De profesie economist, ea a creat o galerie…

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta dupa vacanta parlamentara. ”Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Intr-un top al cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, Romania se afla in acest an pe locul 2, dupa Mexic, din 20 de tari analizate, in functie de procentul alocat per gospodarie (31,9%), adica circa 280 de euro, arata Constantin Magdalina, expert, Tendinte si Tehnologii Emergente. Potrivit sondajului,…

- ”60% dintre investițiile publice din Romania sunt pe fonduri europene și, in loc sa fie o ocazie in care comisarul european sa se simta ca acasa, se intampla ceva incredibil la ASE. Sunt persoane care nu mai au pic de discernamant, care se gandesc sa strige lucruri incalificabile, vulgare, in condițiile…