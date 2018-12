Unul din cinci angajaţi europeni desfăşoară activităţi independente Acesti angajati au raportat cateva motive pentru care au preferat sa desfasoare activitati independente: oportunitati convenabile (23%), continuarea unei afaceri de familie (16%), practica uzuala in domeniu (15%), ore de munca flexibile (11%), imposibilitatea de a gasi un loc de munca (11%) si la solicitarea fostului angajator (2%).



Ca principale dificultati, angajatii care desfasoara activitati independente au mentionat: povara administrativa ridicata (13%), perioade in care nu au clienti, comenzi sau proiecte in derulare (12%), intarzierea sau lipsa platilor (12%), perioade de dificultati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 228 de milioane de angajati figurau, in 2017, in tarile Uniunii Europene, din care aproximativ 33 de milioane desfasurau activitati independente, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Acesti angajati au raportat cateva motive pentru care au preferat…

- In 2016, cea mai ridicata rata de participare la programele de educatie sau formare profesionala se inregistra in Olanda (64,1%) si Suedia (63,8%). In Austria, Ungaria, Finlanda, Marea Britanie, Germania, Franta si Germania, rata de participare la programele de educatie sau formare profesionala era…

- Tarile care au avut o crestere economica mai mare decat Romania, in trimestrul al treilea fata de aceeasi perioada a anului trecut, sunt Malta (+7,9%), Polonia (+5,7%), Letonia (+5,3%), Ungaria (+5,2%), Slovenia (+5%) si Slovacia (+4,5%).Cele mai mici cresteri le-au inregistrat Italia (+0,7),…

- Apoi presedintele Iohannis a depus o coroana de flori la baza Arcului de Triumf. A urmat un moment de reculegere pentru eroii neamului. Prin fata spectatorilor vor trece aproximativ 4.000 de militari si specialisti, cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave. Intre acestia vor fi si aproximativ…

- In cadrul exercitiului de simulare a unui cutremur major produs in Romania, se inregistreaza la aceasta ora, potrivit scenariului DSU, peste 3.900 de persoane decedate, peste 7.000 de persoane ranite, dintre care 7 cetateni straini, peste 45.000 persoane fara adapost, iar peste 2.300 sunt disparute.…

- Ce faci cand vrei sa-ți cumperi o mașina second hand și ai gasit autoturismul visat la preț de Blackfriday? Iți spunem noi: Te uiți pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea Autovehicule furate. Inca un sfat simplu și util: Inainte de a da banii, verifica daca seria de caroserie (VIN pentru cei mai familiarizați…

- Recomandarile oamenilor legii vin dupa ce, pe parcursul a trei zile, Poliția Romana a desfașurat, in cooperare cu autoritațile din statele membre ale Uniunii Europene, investigații pentru combaterea furturilor de autovehicule și traficarea acestora. Astfel, au fost gasite 32 de vehicule urmarite national…

- AJOFM Alba anunta ca angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, la data de 26 septembrie, locuri de munca in Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franta, Germania, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovenia, Spania,…