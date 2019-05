Presedintele UNPR, Gabriel Oprea, a transmis, luni, o scrisoare deschisa premierului Viorica Dancila prin care cere solutionarea situatiei privind indepartarea monumentului ecvestru al domnitorului Mihai Viteazul din Piata Unirii din Oradea. Potrivit unui comunicat al UNPR transmis AGERPRES, formatiunea politica solicita repunerea "de urgenta" a statuii marelui voievod pe locul unde a amplasata. "Primarul municipiului Oradea a decis si a pus in aplicare decizia de indepartare a monumentului, edificat prin contributii proprii ale cadrelor militare active si in rezerva si amplasata legal, in urma…