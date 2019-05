Uniunea Europeană: Săracii devin tot mai SĂRACI! Bulgaria este tara europeana cea mai marcata de inegalitati, potrivit Eurostat. Oficiul european pentru statistica masoara pentru fiecare tara un coeficient Gini, un indice pe o scara de la 0 la 100, care evalueaza inegalitatile in materie de venituri. Cu cat este mai ridicat, cu atat inegalitatile sunt mai mari. In Bulgaria, indicele atinsese nivelul 40 in 2017, mult deasupra mediei europene (31). Tarile baltice (Lituania, Estonia, Letonia), cele patru tari principale din Sud (Spania, Portugalia, Grecia, Italia), Romania si Marea Britanie completeaza topul tarilor UE cu cele mai mari inegalitati… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

