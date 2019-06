Stiri pe aceeasi tema

- „Ucraina in UE inseamna moartea proiectului imperial rusesc și, in plus, este o lovitura puternica data autoritarismului rusesc, calea spre schimbari democratice in Rusia și in spațiul post-sovietic”, a declarat presedintele ucrainean Vladimir Zelenski, la o intalnire cu președintele Consiliului European,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au decis, vineri, prelungirea cu un an a sanctiunilor impuse Siriei, anunta Consiliul UE, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro potrivit mediafax. "Uniunea Europeana a decis mentinerea masurilor restrictive asupra regimului sirian si a celor care il sustin,…

- Atunci când a recunoscut rezultatele alegerilor din anul 2014, pe care Petroșko Poroșenko le-a câștigat, elita politica a Rusiei s-a ghidat dupa grija fața de propriile interese, considera Nikolai Platoșkin, șeful departamentului pentru relații internaționale și diplomație de la Universitatea…

- Problema "reunirii Crimeei cu Rusia" a fost inchisa definitiv si niciun fel de declaratii ale SUA, UE sau NATO nu vor schimba aceasta situatie, a declarat marti ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, la prezentarea unei culegeri de documente din arhivele MAE rus, intitulata "Crimeea…

- "Cu cateva zile in urma, guvernul Ucrainei a facut un alt pas ostil in raport cu tara noastra, extinzand lista marfurilor ruse interzise. In aceste conditii, suntem obligati sa ne aparam interesele si sa luam masuri de raspuns", a declarat Medvedev. El a indicat totodata ca mai multe produse din…

- Estonia a informat vineri ca a interzis intrarea în apele sale teritoriale a unui velier rus, nava-școala STS Sedov, întrucât transporta cadeți de la o academie de marina din Crimeea, peninsula ucraineana anexata de Rusia în 2014, relateaza AFP.„Estonia nu recunoaște…

- Decizia lui Trump de a recunoaște suveranitatea israeliana asupra Înalțimilor Golan, un teritoriu pe care Israelul l-a ocupat în anii '60 în urma Razboiului de Șase Zile de la Siria, ar putea crea un precedent îngrijorator și ar putea deschide chiar calea recunoașterii anexarii…