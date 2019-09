Uniunea Europeană prelungeşte cu 6 luni sancţiunile împotriva unor persoane şi entităţi implicate în conflictul din Ucraina Inghetarea bunurilor si interdictia de calatorie afecteaza in prezent 170 de persoane si 44 de "entitati", printre care companii, organizatii si partide politice.



Sanctiunile individuale se numara printre masurile luate de UE pentru a pedepsi Moscova pentru sustinerea acordata separatistilor pro-rusi in conflictul care a inceput in 2014.



In plus, sectoarele petrolier, de aparare si bancar rus sunt vizate de cinci ani de sanctiuni economice. Acestea au fost prelungite cu sase luni in luna iunie.



Aceste sanctiuni impotriva Rusiei au fost impuse de UE dupa ce zborul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

