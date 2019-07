Ursul tine mortis sa intre pe pista, el straduindu-se din rasputeri sa faca o spartura in gardul ce pare destul de rezistent.

"Ursul a folosit in mod repetat aceasta practica pentru a intra și a parasi teritoriul aeroportului in locații diferite", se arata intr-o declaratie a Serviciului Forestier local. "Alertați, specialiștii noștri au urmarit pradatorul pana in padure, dar acesta s-a intors. Pe masura ce ursul a devenit agresiv s-a decis impuscarea acestuia", au adaugat autoritatile din Petropavlovsk-Kamtchatski.



Peste 24.000 de urși traiesc in Peninsula Kamchatka, iar de…