Un tânăr aflat la pescuit s-a înecat în barajul Zăvideni, județul Vâlcea Un tanar de 21 de ani, din judetul Olt, a murit joi inecat in barajul Zavideni de pe raul Olt, fiind gasit de echipajele de salvare dupa mai bine de doua ore de cautari, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea.



Potrivit sursei citate, tanarul se afla la pescuit in zona respectiva, cel care a alertat autoritatile de disparitia lui fiind un alt pescar pe care l-ar fi anuntat ca intra in baraj sa vada cum e apa.



"La ora 13.44 am fost solicitati pentru gasirea unui tanar inecat in lacul de acumulare Zavideni. S-a intervenit cu o barca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

