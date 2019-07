Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca Administrația de la Washington a facut progrese semnificative în relația cu Coreea de Nord și a transmis ca nu se simte presat sa încheie un acord privind denuclearizarea, relateaza Mediafax citand Reuters. Donald Trump a declarat…

- Mii de hectare distruse de incendii și cel puțin opt decese. E bilanțul provizoriu dupa șase zile de canicula, in Europa. Patru oameni au murit in Franța, doi in Spania și doi in Italia. Victimele sunt in principal varstnici și muncitori care lucrau pe camp sau pe șantiere in plina arșița. Intensitatea…

- Conducerea Uniunii Europene a avertizat asupra pagubelor pe care escaladarea frictiunilor comerciale dintre SUA si China le poate aduce economiei globale, vineri, la Osaka, unde liderii economiilor mondiale de varf (G20), au inceput un summit de doua zile, informeaza Reuters. Relatiile comerciale SUA-China…

- India a emis luni o alerta de canicula severa pentru regiunile sale nordice si centrale, in urma unor conditii extreme similare cu cele inregistrate duminica, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Dintre cel...

- Avionul, care avea ca destinatie Aeroportul International Narita din Japonia, a trebuit sa aterizeze de urgenta in statul mexican Sonora dupa ce barbatul a inceput sa aiba convulsii. Autoritatile au informat ca barbatul, identificat ca Udo N, a murit din cauza unui edem cerebral cauzat de o supradoza…

- In orasul Ichihara din prefectura Chiba, in apropiere de Tokyo, au fost inregistrate 35,7 grade Celsius, iar termometrele din Obihiro - provincia Hokkaido din nordul Japoniei - si Ishikawa, din Fukushima, au indicat 35,5 grade Celsius. 340 dintre cele 926 de centre de monitorizare din tara au consemnat…

- SUA si Japonia au facut "mari progrese" in negocierile in domeniul comertului, dar ''esentialul negocierilor'' va surveni dupa alegerile pentru Camera consilierilor (camera superioara a legislativului) programate pentru luna iulie in arhipelagul nipon, a scris presedintele american Donald Trump intr-un…

- Alunecarile de teren si inundatiile provocate de ploile torentiale au ucis cel putin 29 de persoane in Indonezia, au anuntat luni reprezentantii Agentiei nationale de gestionare a dezastrelor, potrivit carora alte cateva mii de persoane s-au adapostit in centre de evacuare, contribuind la cresterea…