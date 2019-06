Stiri pe aceeasi tema

- Laura Vicol, prietena apropiata a lui Razvan Ciobanu, dar și avocatul mandatat de familia designerului sa afle adevarul morții acestuia, a oferit informații pentru Romania TV despre tragedia care a avut loc in zilele de Paște.

- De exemplu, in Germania, muncitorii din agricultura, din pomicultura, din amenajari de gradini primesc minimum pe economie. Adica vreo 3,5 euro pe ora și muncesc cate 12 ore pe zi, iar condițiile de munca sunt deplorabile. Oamenii stau claie peste gramada in niște baraci construite la marginea campurilor…

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari si sotul Gabrielei Firea, dezvaluie intr-un interviu pentru Romania TV ca protestatarul Marian "Ceausescu" i-a vizitat iarna trecuta, pentru a protesta fata de situatia termoficarii din Bucuresti. Pandele a declarat ca nu ii este frica de nimeni, desi…

- Unele vaccinuri sunt asigurate in Romania prin calendarul national de imunizare si sunt gratuite, iar altele sunt disponibile contra-cost. Iata care sunt bolile pentru care cercetatorii au dezvoltat vaccinuri, precum si cateva date privind incidenta acestor boli in Romania si in Europa.

- Eurodeputatul PSD Gabriela Zoana a declarat, intrebata despre avertismentul olandezului Frans Timmermans potrivit caruia PSD ar risca excluderea din PSE din cauza situației statului de drept in Romania, ca nu se știe daca prim-vicepreședintele CE va trece pragul electoral la el in țara.„Oamenii…

- „Povestea din perioada aceasta este ca m-au inrait și m-am decis și mai mult sa intru in campanie și sa candidez pentru Parlamentul European. Au existat apropiați care au fost extrem de speriați de ideea și de faptul ca ma gandeam sa raspund cu da la propunerea de a candida. Ingroziți de-a…

- De la nașu' pentru finu', de la tata pentru fiu, de la președinte pentru cei care nu se supun! Ce se intampla la Federația Romana de Handbal, acolo unde șeful Alexandru Dedu face regulile dupa bunul plac. Oamenii de handbal dezvaluie, in ultimul timp, tot mai multe lucruri necurate care se intampla…

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Aceasta modificare a legii referitoare la voucherele de vacanța a fost propusa de catre deputatul ALDE Ștefan-Alexandru Baișanu, care a depus in Parlament un proiect in acest sens. VOUCHERE DE VACANTA 2019 si pentru angajatii din privat „La Articolul 24, alineatul…